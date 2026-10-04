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Kayseri sanayi odası'nda tek adayla başlayan seçim süreci sürüyor

Kayseri Sanayi Odası'nda tek aday Mehmet Büyüksimitci ile başlayan organ seçimlerinde üyeler 25 komitede oy kullanıyor; sandıklar 17.00'ye kadar açık.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri sanayi odası'nda tek adayla başlayan seçim süreci sürüyor

Kayseri sanayi odası'nda seçim günü

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organ seçimleri, hizmet binasında yoğun bir katılımla başladı. Seçimlere tek aday olarak giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sabah saatlerinde Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile birlikte oyunu kullandı. Sandıkların açılmasıyla oy verme işlemi başladı ve üyeler gün boyunca sandık başına gidiyor.

güvenlik önlemleri ve oy süreci:

Seçim öncesinde KAYSO Hizmet Binası'nda güvenlik önlemleri artırıldı; polis ekipleri binada hazır bulundu. Üyeler, sabah erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı ve seçimler 25 komitede yürütülüyor. Sandıklar bugün saat 17.00'ye kadar açık olacak ve üye katılımı seçim sonuçlarının temsiliyet gücünü belirleyecek.

başkanın mesajı ve beklentiler:

Mehmet Büyüksimitci seçim öncesi yaptığı açıklamada, 'Bir hizmet için seçime giriyoruz. İnşallah sakin bir ortamda yapıyoruz seçimlerimizi. Sanayicilerimizin mutlak suretle katılımını önemsiyoruz. Bu demokratik haktır ve odanın temsil gücü açısından da bizim için kıymetli' ifadelerini kullandı. Ayrıca Büyüksimitci, ekip olarak gayret içinde olduklarını vurgulayarak, 'İnşallah bütün sanayicilerle birlikte bu zor dönemleri atlatacağız. Bu da şikayet etmeyle değil gayret etmeyle geçilecek bir dönem. Biz; üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız' diye konuştu.

Seçim atmosferi ve güvenlik önlemleri çerçevesinde, KAYSO üyelerinin katılımı ve sandık güvenliği gündemin merkezi oldu. Günün ilerleyen saatlerinde komite bazlı sonuçlar netleştikçe oda yönetiminin yeni döneme ilişkin yol haritası da daha belirgin hale gelecek.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) ORGAN SEÇİMLERİ BAŞLADI.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) ORGAN SEÇİMLERİ BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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