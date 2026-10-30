Adana okçularından bursa'da iki madalya

Adana temsilcileri bursa'dan madalyalarla döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Adana'yı temsil eden Okspor Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti. Yarışmada farklı kategorilerde ter döken sporcular, ülke seviyesindeki rekabette Adana adına madalya kazandı.

Dereceler ve sporcular:

Okspor Spor Kulübü'nden Mehmet Demir, 70 Libre Büyükler kategorisinde Türkiye 2.'si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Takım arkadaşı Muhammed Ömer Sağlam ise Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya aldı. Her iki sporcu da kulübün ve ilin yarışma performansını yukarı taşıdı.

Adana temsilcisinden değerlendirme:

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Emel Özdeş, dereceye giren sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Özdeş, 'Sporcularımızın Bursa’dan madalyalarla dönmesi bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarının arkasında disiplinli bir çalışma ve büyük bir emek var' ifadelerini kullandı.

Bu sonuçlar, Adana okçuluğunun ulusal düzeydeki rekabet gücünü gösterirken, kulüp ve sporcuların düzenli antrenmanlarının somut karşılığı oldu. Kulüp yetkilileri ve il temsilciliği, sporcuların motivasyonunu artırmak için destek vermeye devam edeceklerini belirtti ve dereceye girenleri kutladı.

BURSA'DA DÜZENLENEN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUK BURSALI ŞÜCA HAVA KOŞUSU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ADANALI OKÇULAR AYRI KATEGORİLERDE TÜRKİYE 2 VE 3.SÜ OLDU.