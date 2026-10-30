Bursaspor'un liderlik hedefi öncesi biletler satışta

bilet satışlarına ilişkin detaylar:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bursaspor’un sahasında Bandırmaspor’u ağırlayacağı karşılaşmanın kulübe devredilen biletleri satışa sunuldu. Maç 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübe devredilen biletler bugün saat 10.00 itibarıyla taraftarların erişimine açıldı. Satış uygulaması uygulanan kural çerçevesinde, kulübe devredilen maç biletlerinin satışı her karşılaşmadan bir gün önce saat 10.00'da başlayacak. Biletler yalnızca passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden online olarak satın alınabilecek.

Bilet fiyatlarında belirlenen tutarlar şöyle: 1963 Tribünü biletleri 4 bin TL, Batı Alt Tribün 2 bin 400 TL, VIP 1-2 Balkon 2 bin TL, Doğu Alt Tribün 1.400 TL, Doğu Üst Tribün 1.200 TL ve Güney ile Kuzey Kale Arkası 600 TL olarak açıklandı.

hakem kadrosu:

Karşılaşmayı orta hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yardımcılıkları Azad İlhan ve Batuhan Bıyıklı yaparken, dördüncü hakem olarak Hakan Ülker görev alacak.

bursaspor'un hedefi:

Yeşil-beyazlı takım, sahasındaki bu mücadeleden galibiyet çıkararak ligdeki liderliğini korumayı amaçlıyor. Taraftar desteği önünde oynanacak maç, takım için kritik bir sınav niteliği taşıyor ve kulübün bilet satış takvimiyle taraftar katılımı artırılmaya çalışılıyor.

BURSASPOR'UN TRENDYOL 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASININ KULÜBE DEVREDİLEN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI.