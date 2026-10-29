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Kayseri'de 29 ekim resepsiyonunda cumhuriyetin mirası ve birlik vurgusu

Kayseri'de düzenlenen resepsiyonda Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına birlik, fedakârlık ve tarihsel miras vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de 29 ekim resepsiyonunda cumhuriyetin mirası ve birlik vurgusu

Kayseri'de 29 Ekim resepsiyonu: kutlama ve anma

Kayseri Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde bir resepsiyon düzenledi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; törene kamu, askeri erkan, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol katılımı ve tören akışı:

Resepsiyona Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile protokol üyeleri katıldı. Tören programı kapsamında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve resmi konuşmaların ardından kültürel gösteriler yer aldı.

Vali Çiçek'in konuşması: tarih, fedakârlık ve birlik:

Resepsiyonda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyetin ilanının önemine dikkat çekti. Çiçek, "Tarihi mücadelelerle, zaferlerle ve fedakarlıklarla şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız" sözleriyle başladığı konuşmasında, birlik olmanın ve vatan sevgisinin altını çizdi. Konuşmasında ayrıca şunları vurguladı: "Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz, tarihin önemli dönüm noktalarından birisinin yıldönümünü kutlamak için bir araya geldik. Cumhuriyet’imizin 103’üncü yıldönümü kutlu olsun."

Vali Çiçek, Anadolu'nun dört bir yanında kadın, erkek, genç ve yaşlı herkesin verdiği özveriye işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan İstiklal Savaşı'nın ve milletin fedakârlığının bugünlere uzanan mirasını hatırlattı. Konuşmada ayrıca geçmişten günümüze gelen "zor zamanlarda kenetlenme iradesi" ve "vatan ile bayrak sevgisi" gibi ortak değerler ön plana alındı.

Program, bir zeybek gösterisi ile devam etti; etkinlik, cumhuriyet pastasının kesilmesiyle sona erdi.

KAYSERİ VALİLİĞİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON...

KAYSERİ VALİLİĞİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA RESEPSİYON DÜZENLENDİ. PROGRAMDA KONUŞAN VALİ GÖKMEN ÇİÇEK, "TARİHİ MÜCADELELERLE, ZAFERLERLE ŞEKİLLENMİŞ KÖKLÜ BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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