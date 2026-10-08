Kayseri'de annelerin toplu taşıma harcını hafifleten destek 3 milyon lirayı geçti

uygulamanın amacı ve başlama süreci:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla aile ve sosyal destek odaklı hizmetlerini genişletme kapsamında Anne Ulaşım Kartı uygulamasını hayata geçirdi. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 yılı "Aile Yılı" kararı sonrası, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirildi ve 11 Ağustos 2025 tarihli, 308 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla uygulamaya kondu.

projenin sunduğu haklar:

Anne Ulaşım Kartı, yeni doğum yapan annelere başvuru tarihinden itibaren bir yıl boyunca kullanım hakkı tanıyor. Kart sahipleri şehir içi toplu ulaşımda 40 ücretsiz biniş, ilçeler ile Kayseri arasındaki ulaşımda ise 20 ücretsiz biniş hakkından yararlanabiliyor. Uygulama, annelerin günlük ulaşım giderlerini azaltmayı ve aile bütçesine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

başvuru ve maliyet verileri:

Uygulamanın başlandığı 2025 yılında toplam 951 anne başvuruda bulundu; bunların 905i şehir içi desteğe, 46'sı ilçe-Kayseri arasındaki ulaşım desteğine yönelikti. 2026 yılında ise 464 anne başvurdu; bu başvuruların 463'ü şehir içi, 1'i ilçe-Kayseri kapsamında gerçekleşti. Böylece uygulama başlangıcından itibaren toplam başvuru sayısı 1.415 oldu.

Belediyenin verdiği bilgiye göre projenin bugüne kadar toplam maliyeti 3.070.640,29 TL olarak kaydedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın önümüzdeki dönemde de sürdürülmesini planlıyor.

Anne Ulaşım Kartı; toplu taşıma erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışının ve aileye yönelik destek hizmetlerinin kapsamını genişletme amacını taşıyor. Belediyenin hedefi, benzer uygulamalarla ailelerin günlük yaşam maliyetlerine kalıcı katkı sağlamak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini temin etmektir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AİLE YILI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘ANNE ULAŞIM KARTI’ PROJESİNDEN BUGÜNE KADAR BİN 415 ANNE YARARLANDI.