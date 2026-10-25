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Kayseri'de belediye ekipleri KPSS adaylarına son anda destek verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., KPSS Ortaöğretim oturumunda ulaşım sorunu yaşayan üç adayı hızlı müdahaleyle sınav merkezlerine yetiştirdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'de belediye ekipleri KPSS adaylarına son anda destek verdi

Kayseri Büyükşehir ekipleri sınav günü sahadaydı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ekipleri, ulaşım sorunuyla karşılaşan adaylara müdahale ederek mağduriyeti önledi. Sınava yetişememe riski taşıyan veya yanlış okul adresine giden toplam 3 aday, belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Hızlı müdahaleyle sınav merkezlerine ulaşım:

Ekiplerin müdahalesi sonucu, sınava yetişememe riski bulunan bir kız öğrenci Şehit Cennet Yiğit Okulu'na götürüldü. Örnekevler bölgesinde yanlış okula giden bir erkek öğrenci Somuncu Baba Lisesi'ne, aynı bölgedeki başka bir kız öğrenci ise Seyyid Burhanettin Lisesi'ne bırakıldı. Bu yönlendirmeler, adayların sınava zamanında girebilmelerini sağladı.

Ek sefer ve vatandaş odaklı yaklaşım:

Kayseri Ulaşım A.Ş., sınav günü gerek otobüs gerekse raylı sistem hatlarında ek seferler düzenleyerek adayların geç kalma riskini azalttı. Belediye yetkilileri, saha ekiplerinin hızlı ve duyarlı yaklaşımı sayesinde ulaşım kaynaklı aksaklıkların giderildiğini vurguladı. Belediyenin bu uygulaması, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının bir parçası olarak değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç anlarında sahada görev alan ekipleriyle hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürdüğünü belirtti ve sınava katılan tüm adaylara başarı diledi.

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. EKİPLERİ, SINAVA YETİŞEMEME RİSKİ BULUNAN VE YANLIŞ OKULA GELEN 3 ADAYA HIZLI...

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. EKİPLERİ, SINAVA YETİŞEMEME RİSKİ BULUNAN VE YANLIŞ OKULA GELEN 3 ADAYA HIZLI MÜDAHALEDE BULUNARAK SINAV MERKEZLERİNE ULAŞMALARINI SAĞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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