Köyceğiz'de ekim ayının son pazarında ikinci el pazarı yoğun ilgi gördü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Ekim ayının son Pazar günü kurulan geleneksel ikinci el pazarı bu ay da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren açılan stantlar, bir önceki gün hazırlanan düzenlemelerle alışverişe hazır hale getirildi. Etkinlik alanı, Öğretmen Evi önünden başlayıp Atatürk Kordonu boyunca uzanan tezgahlarla doldu.

Pazar düzeni ve ürün çeşitliliği:

Tezgâhlarda giysiden ev eşyasına, elektronikten antikaya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuldu. Satıcıların erken saatlerde müşterilere hizmet vermeye başlamasıyla birlikte sokaklarda yoğunluk oluştu; katılımcılar arasında hem bölge halkı hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler vardı. Yiyecek stantları özellikle öğle saatlerinde rağbet gördü ve pazarın canlı atmosferine katkı sağladı.

Gün boyu süren hareketlilik ve çevre kullanımı:

Güneşli ve ılık havanın etkisiyle bazı ziyaretçiler göl kenarında piknik yapmayı tercih ederek günü sosyal bir etkinliğe dönüştürdü. Çocuk oyun parkları, çocuk sesleriyle canlanırken aileler de alışveriş molalarını kordon üzerindeki işletmelerde değerlendirerek bölge ekonomisine katkıda bulundu. Pazarda oluşan yoğunluk, hem yerel esnaf için hem de ziyaretçiler için gün boyu süren bir hareketlilik yarattı.

Pazar organizasyonu, sergilenen ürün çeşitliliği ve bölgeye sağladığı canlılık bakımından dikkat çekti. Katılımın yüksek olması, Köyceğiz'in sosyal ve ticari yaşamında ikinci el pazarlarının önemini bir kez daha gösterdi.

KÖYCEĞİZ’DE EKİM AYININ SON PAZAR GÜNÜ İKİNCİ EL PAZARI KURULDU