Kayseri'de bilim ve teknoloji şöleni: Bilimfest 16-18 Ekim'de

Bilimfest Kayseri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlediği BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bilim, teknoloji ve inovasyon meraklılarını bir araya getirecek. Festival, Kayseri'nin gençlik ve teknoloji odaklı yerel yönetim yaklaşımının somut bir örneği olarak bu yıl sekizinci kez kapılarını açıyor.

Etkinlik temaları ve deneyim alanları:

Organizasyonda ziyaretçilere sunulacak program, sekiz ana tema etrafında şekillendi: Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji, Enerji ve Optik, Fen ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Mühendislik, Oyunlaştırma, Robotik-Kodlama ve Yazılım Teknolojileri ile Yapay Zekâ ve Yeni Nesil Teknolojiler. Bu temalar kapsamında yaklaşık 200 etkinlik planlandı; atölyeler, uygulamalı gösterimler ve interaktif sergiler katılımcılara bilimsel kavramları deneyimleme fırsatı sunacak.

Festival alanı, bilimin yalnızca anlatıldığı değil, aynı zamanda üretildiği ve deneyimlendiği bir alana dönüştürülmeyi hedefliyor. Özellikle genç ziyaretçiler için tasarlanmış uygulamalı oturumlar ve kodlama-atölyeleri, katılımcıların meraklarını pratiğe dönüştürmesine olanak tanıyacak.

Katılımcılar, kurumlar ve hedefler:

Organizasyon sürecinde yaklaşık 1.200 personel görev alacak ve etkinliklere katılan kurum sayısı 55 olarak açıklandı. Festivalde TÜBİTAK ve kurumun beş alt başkanlığı, TEKNOFEST yarışma takımları, üniversiteler, bilim merkezleri, proje okulları, askeri kurumlar, güvenlik birimleri, inovasyon merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji odaklı firmalar yer alacak.

Yerel akademik temsilciler arasında Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi bulunurken, farklı illerden davet edilen yedi misafir bilim merkezi ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesindeki 30 proje okulu festivalde projelerini sergileyecek.

Geniş kapsam: savunma ve acil müdahale gösterimleri

BİLİMFEST Kayseri, sadece bilimsel atölyelerle sınırlı kalmayacak; askeri firmalar, Garnizon Komutanlığı, 1’inci Hava İndirme ve Komando Tugayı, İl Jandarma Komutanlığı ile İtfaiye, Emniyet, Orman ve Meteoroloji müdürlükleri gibi kurumlar da çeşitli faaliyetlerle yer alacak. Mobil tırlar, satış mağazaları ve inovasyon merkezleri de ziyaretçilerle doğrudan etkileşim kuracak alanlar sunacak.

Festivalin öne çıkan unsurlarından biri de Türk Yıldızları Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği hava gösterisi olacak; bu etkinliğin Kayseri ve çevre illerden gelecek kitlesel izleyiciye görsel bir şölen yaşatması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hedefleri arasında, geçmiş yıllarda artan katılımcı sayısını yükselterek bu yıl 400 bini aşkın ziyaretçi hedefine ulaşmak yer alıyor. Bilimin merakla, teknolojinin deneyimle ve inovasyonun üretimle buluşacağı BİLİMFEST Kayseri, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye bilimi tanıtmayı ve Kayseri'nin teknoloji potansiyelini ülke genelinde görünür kılmayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEDİĞİ BİLİMFEST KAYSERİ, 16-17-18 EKİM TARİHLERİNDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK. 8’İNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK FESTİVALDE 8 FARKLI TEMADA YAKLAŞIK 200 ETKİNLİK PLANLANIRKEN, 400 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR.