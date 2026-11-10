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Bursa'da 09.05'te hayat durdu: Atatürk anmasında trafik durakladı, ambulanslar zorluk yaşadı

Bursa'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu; sokaklar ve araçlar saygı duruşuna geçti, bazı ambulanslar trafikte zorlandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa'da 09.05'te hayat durdu: Atatürk anmasında trafik durakladı, ambulanslar zorluk yaşadı

Bursa'da 09.05'te hayat durdu: Atatürk anmasında trafik durakladı, ambulanslar zorluk yaşadı

Bursa'da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerinde kent genelinde saat 09.05'te hayat bir süreliğine durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki hareketlilik aniden kesildi, sokaklar saygı duruşunda bulunan insanlarla doldu.

sirenlerin etkisi ve sokaktaki anlar:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentteki siren sesleri yükseldi ve trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Kaldırımlarda ve kavşaklarda bekleyen vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu. O anlarda işlek caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu; bazı sürücüler araçlarından inerek törene katıldı. Bu görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

acil durum araçları ve ulaşımdaki aksaklıklar:

Anma nedeniyle duraksayan trafik sırasında görev başında olan bazı ambulansların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Sirenlerin çalmasıyla araçların durması, belirli güzergâhlarda ambulansların yol bulmasını zorlaştırdı; bu anlar da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yetkililer, anma törenlerinin düzenliliğini korurken acil durum araçlarına öncelik verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kent genelinde düzenlenen anma etkinlikleri, Bursa'da günlük yaşamın birkaç dakikalığına kesintiye uğramasına neden oldu. Vatandaşların ortak anma ritüeli olarak sirenlere eşlik eden saygı duruşları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu.

Atatürk, ölümünün 88. yılında Bursa&#039;da anıldı

Atatürk, ölümünün 88. yılında Bursa'da anıldı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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