Bursa'da 09.05'te hayat durdu: Atatürk anmasında trafik durakladı, ambulanslar zorluk yaşadı

Bursa'da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerinde kent genelinde saat 09.05'te hayat bir süreliğine durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki hareketlilik aniden kesildi, sokaklar saygı duruşunda bulunan insanlarla doldu.

sirenlerin etkisi ve sokaktaki anlar:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde kentteki siren sesleri yükseldi ve trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Kaldırımlarda ve kavşaklarda bekleyen vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu. O anlarda işlek caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu; bazı sürücüler araçlarından inerek törene katıldı. Bu görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

acil durum araçları ve ulaşımdaki aksaklıklar:

Anma nedeniyle duraksayan trafik sırasında görev başında olan bazı ambulansların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Sirenlerin çalmasıyla araçların durması, belirli güzergâhlarda ambulansların yol bulmasını zorlaştırdı; bu anlar da cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yetkililer, anma törenlerinin düzenliliğini korurken acil durum araçlarına öncelik verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kent genelinde düzenlenen anma etkinlikleri, Bursa'da günlük yaşamın birkaç dakikalığına kesintiye uğramasına neden oldu. Vatandaşların ortak anma ritüeli olarak sirenlere eşlik eden saygı duruşları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş yankı buldu.

Atatürk, ölümünün 88. yılında Bursa'da anıldı