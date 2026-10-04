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Kayseri'de caddede drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün trafikten men

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde drift yapan sürücüye Kayseri polisi 140 bin TL cezası uyguladı; araç 60 gün trafikten men, ehliyete 60 gün el konuldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de caddede drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza ve 60 gün trafikten men

Kayseri'de caddede drift cezası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tespit edildi. Ekipler, gelen ihbar üzerine olay yerine giderek sürücüye işlem uyguladı.

ceza ve yaptırımlar:

Polis ekiplerinin tespitine göre sürücüye toplam 140 bin TL para cezası kesildi. Yapılan işlem kapsamında araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

görüntüler ve adli süreç:

Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Sürücü hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, benzer davranışların hem sürücü hem de çevredekiler için ciddi risk oluşturduğunu vurgulayarak, ihbar ve görüntü takibiyle müdahalelerin süreceğini kaydetti.

KOCASİNAN İÇESİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

KOCASİNAN İÇESİNDE OTOMOBİLİYLE DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 140 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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