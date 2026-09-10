Kayseri'de iki başkanın parti tercihi değişti: Felahiye ve Akkışla AK Parti'ye katıldı

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun resmen AK Parti saflarına geçti. Rozet takdim töreninde rozetleri AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

rozet töreni:

Törene milletvekilleri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı. Okandan, iki başkanın katılımına ilişkin duygularını, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Felahiye Belediye Başkanımız Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanımız Mustafa Dursun’un AK Parti ailemize katılmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize ve ilçelerimize hizmet yolunda birlikte yürüyeceğimiz başkanlarımıza AK Parti ailemize hoş geldiniz diyor, katılımlarının hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte daha güçlü, Kayseri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle dile getirdi.

yerel seçim sonuçları ve siyasi profil:

Her iki başkan da yerel seçimlerde CHP adayı olarak seçilmişti. Akkışla’da CHP adayı Mustafa Dursun yüzde 46,21 oyla başkan seçilirken, AK Parti adayı Ayhan Arslan yüzde 44,05, İYİ Parti adayı Osman Türk yüzde 6,19 oy almıştı. Felahiye’de ise CHP’den seçilen Şeref Güleser yüzde 52,73 oyla birinci olurken, AK Parti adayı Vural Coşkun yüzde 42,57 ve Yeniden Refah Partisi adayı Aycan Karadavut yüzde 2,13 oy aldı.

Parti değişikliği, yerel yönetimlerdeki dengeler ve ilerleyen süreçte ilçelere yönelik hizmet ortaklıkları açısından dikkat çekiyor. Törende vurgulanan ortak mesaj, yerel hizmetlerin önceliği ve Kayseri için birlikte çalışma taahhüdü oldu.

FELAHİYE BELEDİYE BAŞKANI ŞEREF GÜLESER İLE AKKIŞLA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DURSUN; AK PARTİ'YE KATILDI.