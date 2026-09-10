Diplomasi ve ekonomi el ele: üretim kapasitesini ileri taşımak hedeflendi

Etkinlikten öne çıkanlar:

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından iş dünyası ile yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 15. Geleneksel Büyükelçilikler Resepsiyonu, Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Bakan yardımcısının mesajı:

Hacı Ali Özel, konuşmasında diplomasinin kapsamının devletler arası ilişkilerin ötesine geçtiğini vurguladı ve etkinliğin bu gerçeği yeniden gösterdiğini söyledi. Özel, "Bu etkinlik, diplomasinin yalnızca devletler arasındaki ilişkilerden ibaret olmadığını, ekonomik ilişkilerimizin, ticaretimizin, yatırımlarımızın ve girişimcilerimizin de dış politikamızın önemli birer unsuru olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Türkiye’nin sahip olduğu güçlü üretim kapasitesini, girişimcilik ruhunu ve geniş coğrafyalara uzanan ekonomik bağlarını daha da ileriye taşımada, diplomatik ve ekonomik aktörlerin iş birliği büyük önem taşımaktadır" dedi.

İş dünyası beklentileri ve yeşil dönüşüm:

Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO ve Türk özel sektörünün rolüne ilişkin değerlendirmesinde, "Odamız, sanayimizi yüksek teknolojiye ve yeşil dönüşüme taşıyan öncü kurumların arasında yer almaktadır" dedi. Hisarcıklıoğlu, günün jeopolitik koşullarına ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklara dikkat çekerek iş dünyasının barış, istikrar ve öngörülebilirlik beklentisini öne çıkardı: "Duvarlara değil köprülere ihtiyacımız var." Ayrıca COP31 sürecinde iş dünyasının aktif rol almasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iklim konusunun yatırım, ticaret ve rekabet açısından da belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Programda söz alan Seyit Ardıç ve diğer katılımcılar, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayisi ve girişimci insan kaynağının uluslararası ticaret ve yatırım bağlarını güçlendirmede anahtar rol oynadığını belirtti. Etkinlik, diplomasi ve ekonomik aktörlerin aynı platformda buluşması açısından mesaj ve temasların güçlenmesine zemin hazırladı.

Konuşmaların ardından Hacı Ali Özel resepsiyona ev sahipliği yapan ASO'ya, programa katılan büyükelçilere ve misafirlere teşekkür ederek etkinliğin ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını diledi.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) TARAFINDAN, İŞ DÜNYASI İLE YABANCI MİSYON TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRMEK AMACIYLA 15. 'GELENEKSEL BÜYÜKELÇİLİKLER RESEPSİYONU' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.