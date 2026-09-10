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Ortak yazılı sınav takvimi 2026-2027 için açıklandı

MEB, 2026-2027'de 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınavın derslerini ve tarihlerini açıkladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ortak yazılı sınav takvimi 2026-2027 için açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı uygulamanın sürdüğünü ve takvimi duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınavların hangi derslerden yapılacağı ve sınav tarihlerine ilişkin takvimi açıkladı. Uygulama; öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı izlenmesi, müfredat bütünlüğünün sağlanması ve ölçme-değerlendirmede birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla yürütülmeye devam edecek.

Sınav kapsamı ve dersler:

Yeni dönemde 6., 7., 9. ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav uygulanacak. Sınavlarda öğrenci cevaplarının kendilerince oluşturulduğu açık uçlu sorular kullanılacak. Ders dağılımı şöyle belirlendi:

- Birinci dönemde: 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7. sınıf Türkçe, 9. sınıf matematik.

- İkinci dönemde: 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe, 10. sınıf matematik.

Tarih takvimi ve uygulanış biçimi:

Sınav takvimi dönemlere göre dört yazılı oturumla planlandı. Tarihler şunlar olarak açıklandı:

- Birinci dönem birinci yazılı: 11-12 Kasım 2026

- Birinci dönem ikinci yazılı: 5-6 Ocak 2027

- İkinci dönem birinci yazılı: 6-7 Nisan 2027

- İkinci dönem ikinci yazılı: 8-9 Haziran 2027

Sonuçların paylaşımı ve özel eğitim yaklaşımı:

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okullar ile sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Bakanlık, uygulamanın hedeflerini; öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespiti ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması olarak sıralıyor. Bu amaçla kullanılan açık uçlu sorular, öğrencilerin düşünme ve ifade yeteneklerinin daha kapsamlı değerlendirilmesine olanak tanıyacak şekilde tercih edildi.

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin sınav takvimine göre ders işleyişini planlaması, sürece dayalı izleme ve dönüt mekanizmalarının güçlendirilmesi uygulamanın etkinliğini artıracak temel adımlar arasında yer alıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SINAV YAPILACAK...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SINAV YAPILACAK DERSLER VE SINAV TARİHLERİ BELİRLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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