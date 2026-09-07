Kayseri'de istikrar arayışı: Enes Karakaya oyundan memnun

maç değerlendirmesi:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; ilk yarıda karşılıklı birkaç fırsat kaydedildi, ikinci yarıda ise Kayseri daha çok inisiyatif aldı.

goller ve kritik anlar:

Ev sahibi ekibe karşı oyunun kontrolünü ele alan Kayseri, 64. dakikada bulduğu golle öne geçti. Ancak maçın son bölümünde, 80. dakikada kalesinde gördüğü golle skor eşitlendi. Son dakikalarda galibiyet için birden fazla önemli pozisyon yakalandı fakat değerlendirme sorunu devam etti.

teknik direktörün değerlendirmesi ve yol haritası:

Kayseri Kadın Futbol Kulübü Teknik Direktörü Enes Karakaya, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın oyunundan ve oyuncuların performansından memnun olduğunu belirtti: "Lige 4-3’lük güzel bir galibiyetle başlamıştık. Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2. haftasında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldık. İlk yarıda karşılıklı birkaç pozisyon bulduk. İkinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla elimize alarak 64. dakikada golü bulduk. Ancak 80. dakikada kalemizde gördüğümüz golle skor eşitlendi. Son bölümde galibiyet için önemli gol fırsatları yakaladık fakat değerlendiremedik. Oyuncularımın mücadelesinden ve sahadaki isteğinden memnunum. Önümüzde uzun bir sezon var; eksiklerimizi çalışarak daha iyiye gideceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz".

Karşılaşma, takımın sezon başındaki performansına dair ipuçları verirken teknik ekip, hücumdaki bitiricilik ve son paslardaki karar verme üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti. Ligin ilerleyen haftalarında geliştirilecek taktiksel düzenler ve kondisyon çalışmalarıyla daha istikrarlı sonuçlar hedefleniyor.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ ENES KARAKAYA; 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ MAÇINDAKİ OYUNDAN VE PERFORMANSTAN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.