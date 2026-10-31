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Kayseri'de maaş eylemine destek veren vekil: işçinin alın teri namus borcumuzdur

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kartal Kavşağı Projesi'nde maaş alamadıkları iddiasıyla eylem yapan işçilere destek verip yüklenici firmayı uyardı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Elif Demir

Kayseri'de maaş eylemine destek veren vekil: işçinin alın teri namus borcumuzdur

Baki Ersoy'tan destek ve uyarı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kartal Kavşağı Projesi kapsamında eylem yapan işçilere sosyal medya üzerinden destek verdi. İşçilerin 'yaklaşık 2 aydır' maaş alamadıkları iddiasını gündeme taşıyan Ersoy, firmaya yönelik sert uyarılarda bulundu.

Eylemin gerekçesi ve işçilerin iddiaları:

Projede çalışan işçiler, aylık ücretlerinin ödenmediğini belirterek iş bırakma eylemi yaptı. Ersoy'un aktardığı iddialara göre, haklarını arayan işçilere 'çıkış belgelerinin imzalatılmaya çalışıldığı', polis çağırmakla ve bulundukları yerden attırmakla tehdit edildikleri öne sürüldü. Bu iddialar, işçilerin eylemine toplumda ve siyaset cephesinde tepki doğurdu.

Ersoy'un açıklaması ve takip vaadi:

Ersoy, yüklenici firma yetkililerine seslenerek, 'O projede çalışan her bir işçi kardeşimizin alın teri sizin namus borcunuzdur' ifadesini kullandı. Açıklamasında ayrıca, "İşçinin alın terine uzanan elin, hak arayan insanı tehdit edenin karşısında bizi bulursunuz" dedi ve 'Haklarını alana kadar da bu meselenin takipçisi oluruz' taahhüdünde bulundu.

Ersoy, projenin şehre verdiği sıkıntılara da dikkat çekerek çalışmaların düzensiz ilerlemesinin kent sakinlerinin sabrını zorladığını ancak bunun işçinin hakkının yenmesine bahane yapılamayacağını vurguladı. Milletvekili, 'Kimse Kayseri'nin insanını sahipsiz sanmasın' diyerek firmalara hesap verme çağrısı yaptı.

Olayla ilgili olarak yetkililer ve taraflar arasındaki gelişmelerin, işçilerin alacaklarının ödenmesi ve projedeki çalışma düzeninin sağlanması bağlamında takip edileceği bildirildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KARTAL KAVŞAĞI ÇALIŞMALARINDA...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KARTAL KAVŞAĞI ÇALIŞMALARINDA EYLEM YAPAN İŞÇİLERE DESTEK VEREREK, "İŞÇİNİN ALIN TERİNE UZANAN ELİN, HAK ARAYAN İNSANI TEHDİT EDENİN KARŞISINDA BİZİ BULURSUNUZ" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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