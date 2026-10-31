Tevazu ve vefa buluşması: AK Parti Mersin teşkilatları eski yöneticileri ziyaret ediyor

AK Parti Mersin teşkilatlarından eski yöneticilere vefa ziyareti

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partinin kuruluşundan bu yana teşkilatlarda görev almış isimlere yönelik kapsamlı bir vefa programı başlattıklarını açıkladı. İl teşkilatı mensuplarının katılımıyla parti binasında düzenlenen toplantıda programın detayları paylaşıldı.

Programın kapsamı ve hedefleri:

Aldemir, ziyaretlerin partinin 25 yıllık geçmişine vurgu yaptığını belirterek, 13 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklerde önceki dönemlerde görev almış teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceklerini söyledi. Toplantıda, delegeler ve teşkilat sorumlularının da katılımıyla ziyaret takvimi ve görev dağılımı ele alındı.

Başkan Aldemir, ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarının iletileceğini ve emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdim edileceğini ifade etti. Amaçlarının geçmişten gelen tecrübelerden istifade etmek ve teşkilat içindeki bağları güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Teşkilatçılığın önemi ve vefa mesajı:

Aldemir, konuşmasında teşkilatçılığın esasının birlik ve sadakat olduğunu belirtti: "Teşkilatçılığın özü birlik, beraberliktir. Teşkilatçılığın özü ahde vefadır. Teşkilatçılığın özü milletimizle olan güçlü gönül bağımızı daha da kuvvetlendirmektir."

Eski yöneticilerin hatıralarını ve tecrübelerini dinleyeceklerini söyleyen Aldemir, bu anılardan çıkarılacak derslerle teşkilatın geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğini kaydetti. Sözlerini, "Makamlar, mevkiler gelir geçer; bizim dava ve yol arkadaşlarımız her daim baki kalır" şeklinde tamamladı.

Toplantıda ayrıca partinin kuruluşundan bugüne görev alanlara ve taş üstüne taş koyan her üyeye sürekli minnet duyulacağı belirtildi. Aldemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı şekilde, hangi görevde olursa olsun katkı sunan isimlerin unutulmayacağını ifade etti.

Program, merkezi organizasyonla yürütülecek olup, her ilçede düzenlenecek buluşmalarda eski teşkilat mensuplarına teşekkür belgeleri takdim edilecek ve anıların paylaşılmasına olanak sağlanacak. İl yönetimi, ziyaretlerin hem moral hem de kurum içi bağlılığı güçlendireceğini değerlendiriyor.

AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANI ADEM ALDEMİR, PARTİNİN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR TEŞKİLATLARDA GÖREV ALAN İSİMLERE YÖNELİK 13 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ BELİRTEREK, "MAKAMLAR, MEVKİLER GELİR GEÇER, BİZİM DAVA VE YOL ARKADAŞLARIMIZ HER DAİM BAKİ KALIR" DEDİ.