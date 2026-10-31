İran'dan Almanya'ya tepki: enerji faturası tartışmasında 'kırmızı çizgiler' değişti

İran'dan Almanya'ya sert yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Avrupa’nın enerji maliyetlerine dair değerlendirmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Merz’in, çatışmaların Avrupa için enerji fiyatlarından kaynaklanan maliyetinin 100 milyar euroyu aştığı yönündeki açıklamasına karşılık Arakçi, olası yeni saldırıların Avrupa için çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Arakçi'nin mesajı ve vurguladığı ifadeler:

Arakçi paylaşımında, geçmişte Merz’in İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik saldırılarını övgüyle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Merz, geçtiğimiz yıl İsrail ve ABD’nin İran’ı bombalamaya başlamasıyla birlikte bu saldırıları övgüyle karşılamış, ’Avrupa’nın kirli işlerini yapıyorlar’ demişti. 100 milyar euro, güçlü İran Silahlı Kuvvetlerinin ulusumuza saldırmaya cüret edenlere indireceği yıkıcı ve ağır darbenin yanında hiçbir şey. Kırmızı çizgiler artık geçmişte kaldı".

Merz'in açıklaması ve diplomasi çağrısı:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün Seul’de gazetecilere yaptığı konuşmada çatışmanın enerji fiyatlarına etkisine dikkat çekmiş ve "Son 8 ayda yalnızca Avrupa için bu çatışma nedeniyle enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan maliyetlerimiz 100 milyar euroyu aştı" demişti. Merz ayrıca "Bu çatışma askeri yollarla çözülemez" diyerek sürecin sonlandırılması için diyalog ve diplomatik çabaların önemine işaret etmişti.

Konuşmaların tonu, İran makamlarının tepkisiyle daha da sertleşti; İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai de Avrupa’nın artan enerji maliyetlerine ilişkin endişelerini eleştirerek, "Savaş suçlarını alkışlarken bunun sonuçlarının sizi de etkilemeyeceğini mi sandınız?" ifadesini kullandı.

Her iki tarafın açıklamaları, ekonomik etkiler ve güvenlik tehditleri arasında sıkışan diplomatik zeminin hassasiyetini ortaya koyuyor. Merz’in ekonomi odaklı uyarısı ile İran yetkililerinin sert karşılığı, bölgesel gerilimin Avrupa ekonomileri üzerindeki dolaylı yansımalarını ve bu yansımaların siyasi tartışmalarla nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ'İN AÇIKLAMASINA VERDİĞİ CEVAPTA, "100 MİLYAR EURO, GÜÇLÜ İRAN SİLAHLI KUVVETLERİNİN ULUSUMUZA SALDIRMAYA CÜRET EDENLERE İNDİRECEĞİ YIKICI VE AĞIR DARBENİN YANINDA HİÇBİR ŞEY. KIRMIZI ÇİZGİLER ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"