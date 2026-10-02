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Kayseri'de sol şeritten aniden sağa dönen aracın çarpışması kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sol şeritten aniden sağa dönen 06 BU 8724 plakalı otomobilin 38 APV 083 plakalı araçla çarpıştığı an güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de sol şeritten aniden sağa dönen aracın çarpışması kamerada

kaza anı görüntülere böyle yansıdı:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Üç şeritli yolda sol şeritten ilerleyen M.G.K. idaresindeki 06 BU 8724 plakalı otomobil, aniden yavaşlayıp sağa dönmeye çalıştı. Bu manevra sırasında sağ şeritten gelen B.A. yönetimindeki 38 APV 083 plakalı araçla çarpışma yaşandı.

manevra ve görüntü analizi:

Kayıtlarda, sol şeritteki aracın beklenmedik şekilde hızını düşürüp şerit değiştirircesine sağa yöneldiği görülüyor. Çarpışma, her iki aracın da hareket halinde olduğu ve sonuçta maddi hasar oluştuğu anlarda gerçekleşti. Görüntüler, olayın nasıl başladığını ve çarpışma anındaki yakın mesafeyi net biçimde ortaya koyuyor.

polis incelemesi ve yol güvenliği uyarısı:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin ani şerit değişikliklerinden kaçınması, sinyal kullanması ve çevreyi kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın aydınlatılması ve trafik güvenliği bilincinin artırılması açısından önem taşıyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SOL ŞERİTTE SEYREDEN OTOMOBİLİN ANİDEN YAVAŞLAYARAK SAĞA DÖNMEYE...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE SOL ŞERİTTE SEYREDEN OTOMOBİLİN ANİDEN YAVAŞLAYARAK SAĞA DÖNMEYE ÇALIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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