Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Kayserili deneyim Ereğli'de: İsmail Okumuş şampiyonluk hedefiyle göreve başladı

Konya Süper Amatör Küme takımı Ereğlispor, Kayserili antrenör İsmail Okumuş ve yardımcı Orhan Uluçay ile 2026-2027 sezonu şampiyonluğu için güç birliği yaptı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili deneyim Ereğli'de: İsmail Okumuş şampiyonluk hedefiyle göreve başladı

transfer ve hedefler:

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Ereğlispor, yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe İsmail Okumuş'u getirdi. Yeşil beyazlılar, 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını yoğun tempoda sürdürecek.

teknik kadro ve geçmiş:

İsmail Okumuş, Kayseri’de geçmiş sezonlarda Kayserigücü FK, Talas Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor gibi takımlarda görev yaptı. Sahadaki taktik anlayışının yanı sıra takım organizasyonunu güçlendirmeye yönelik planlarla Ereğlispor’un hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Deneyimli teknik direktörün yardımcılığını ise yine Kayserili genç antrenör Orhan Uluçay üstlenecek. Kulüp, bu ikiliyle hem teknik istikrar hem de takım ruhunu ön plana çıkaracak bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Ereğlispor Kulüp Başkanı Mustafa Oymak, yapılan anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik Direktörümüz İsmail Okumuş ve yardımcı antrenörümüz Orhan Uluçay ile Ereğlispor’umuzun menfaatlerini gözeterek anlaşmaya vardık. Bizim için önemli olan sadece maç kazanmak değil; birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhunu ön planda tutan, camiamızla bütünleşmiş güçlü bir Ereğlispor oluşturmaktır. Yaptığımız anlaşmanın hem kulübümüz hem teknik ekibimiz hem de büyük Ereğlispor camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz belli, yolumuz belli. Hep birlikte başaracağız".

KAYSERİLİ TECRÜBELİ ANTRENÖRÜ İSMAİL OKUMUŞ, KONYA EKİBİ EREĞLİSPOR İLE ANLAŞTI.

KAYSERİLİ TECRÜBELİ ANTRENÖRÜ İSMAİL OKUMUŞ, KONYA EKİBİ EREĞLİSPOR İLE ANLAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK cumhuriyet coşkusuyla Erzurumspor sınavına hazırlandı
images

Mendes'ten anlamlı jest: Goutas'ın formasını tribünlere gösterdi
images

Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finale yükseldi
images

Galatasaray Konyaspor sınavına son idmanla hazır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dörtyol'da trenle çarpışma: otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de cumhuriyet coşkusu: 103. yılda birlik ve sahiplenme vurgusu

Kadışehri'nde direksiyon hakimiyeti kaybolan mikser metrelerce sürüklendi

Altın Portakal'da yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek