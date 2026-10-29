Kayserili deneyim Ereğli'de: İsmail Okumuş şampiyonluk hedefiyle göreve başladı

transfer ve hedefler:

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Ereğlispor, yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe İsmail Okumuş'u getirdi. Yeşil beyazlılar, 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını yoğun tempoda sürdürecek.

teknik kadro ve geçmiş:

İsmail Okumuş, Kayseri’de geçmiş sezonlarda Kayserigücü FK, Talas Belediyespor ve Gaziosmanpaşaspor gibi takımlarda görev yaptı. Sahadaki taktik anlayışının yanı sıra takım organizasyonunu güçlendirmeye yönelik planlarla Ereğlispor’un hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Deneyimli teknik direktörün yardımcılığını ise yine Kayserili genç antrenör Orhan Uluçay üstlenecek. Kulüp, bu ikiliyle hem teknik istikrar hem de takım ruhunu ön plana çıkaracak bir yapıyı hayata geçirmeyi hedefliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Ereğlispor Kulüp Başkanı Mustafa Oymak, yapılan anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi: "Teknik Direktörümüz İsmail Okumuş ve yardımcı antrenörümüz Orhan Uluçay ile Ereğlispor’umuzun menfaatlerini gözeterek anlaşmaya vardık. Bizim için önemli olan sadece maç kazanmak değil; birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhunu ön planda tutan, camiamızla bütünleşmiş güçlü bir Ereğlispor oluşturmaktır. Yaptığımız anlaşmanın hem kulübümüz hem teknik ekibimiz hem de büyük Ereğlispor camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz belli, yolumuz belli. Hep birlikte başaracağız".

KAYSERİLİ TECRÜBELİ ANTRENÖRÜ İSMAİL OKUMUŞ, KONYA EKİBİ EREĞLİSPOR İLE ANLAŞTI.