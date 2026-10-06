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Kayseri’nin markası sahaya taşınıyor: İstikbal 2026-2027'de Kayserispor’un göğsünde

İstikbal, 2026-2027 sezonunda Kayserispor'un forma göğüs sponsoru oldu; marka, Kayseri bağlarını vurgulayarak kulübe ve kente destek verecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri’nin markası sahaya taşınıyor: İstikbal 2026-2027'de Kayserispor’un göğsünde

İstikbal ve Kayserispor’un sponsorluk ilişkisi

İstikbal, 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Kayserisporun forma göğüs sponsoru oldu. Marka, Kayseri’den dünyaya uzanan kurumsal kökleri ve toplumsal değer vurgusuyla sarı kırmızılı ekibin yanında yer almaya devam edeceğini duyurdu.

Sponsorluk kapsamı ve marka mesajı:

İstikbal açıklamasında, iş birliğinin uzun yıllara dayandığını ve sponsorluk ilişkisini sadece ticarî bir bağlamın ötesinde gördüklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu destek, Kayserispor’un saha içindeki mücadelesine katkı sağlamanın yanı sıra kentin ortak hafızasına ve sporun birleştirici rolüne de hizmet ediyor.

"İstikbal markamızın ve Kayserispor’umuzun hikayesi bu şehirde başladı. Bugün ülkemizin 81 ilinde ve dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insanın hayatına dokunan bir marka olsak da Kayseri ile aramızdaki güçlü bağ, kurumsal kimliğimizin en kıymetli unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Şehrimizin ortak hafızası olan Kayserispor, bu birlik ve beraberliğin en güçlü temsilcilerinden biri. Bu nedenle şehrimizin takımı Kayserispor’un yanında olmak bizim için klasik bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Sporun insanları bir araya getiren, ortak hedefler etrafında buluşturan ve özellikle genç nesillere mücadele, dayanışma ve takım ruhu kazandıran gücüne dayanarak 2026-2027 sezonunda da Kayserispor’un forma göğsü sponsoru olarak bu mücadeleye eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Kayserispor’a, teknik ekibine, sporcularına ve büyük Kayserispor taraftarına başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Kayseri kimliği ve toplumsal katkı:

İstikbal, Kayseri ile kurduğu duygusal ve kurumsal bağı vurgulayarak sponsorlukta sürdürülebilir ve toplumsal fayda odaklı bir yaklaşım benimsediğini ifade etti. Marka, şehrin kültürel mirası ve spora bağlılığı üzerinden kente katkı sağlamayı, gençlere yönelik dayanışma ve takım ruhunu desteklemeyi öncelik olarak gördüğünü açıkladı.

Bu iş birliği, Kayserispor’un forma göğsünde İstikbal logosuyla sahaya çıkacağı 2026-2027 sezonunda da hem kulüp hem de kent için sembolik bir birlikteliğin devamı niteliği taşıyor. İstikbal, yaptığı açıklamada Kayserispor’a, teknik ekibine, sporcularına ve taraftarlara başarı diledi.

İSTİKBAL; 2026-2027 SEZONUNDA KAYSERİSPOR’UN FORMA GÖĞÜS SPONSORU OLDU.

İSTİKBAL; 2026-2027 SEZONUNDA KAYSERİSPOR’UN FORMA GÖĞÜS SPONSORU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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