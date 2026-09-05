Kayserispor Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı

Kayserispor, transferin son gününde Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı. Hamle, TFF 1. Lig'de yer alan ekip için son dakika takviyesi olarak kayıtlara geçti.

oyuncunun geçmişi

Ensar Kemaloğlu, Trabzonspor altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerinde sırasıyla 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor, Karaman FK ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.

kulüp açısından değerlendirme

Kayserispor, kadrosuna kattığı Kemaloğlu ile hücum hattına derinlik ve alternatifler kazandırmayı hedefliyor. Transferin ardından takımın planlamasında yeni değerlendirmeler yapılacak.

KAYSERİSPOR TRANSFERİN SON GÜNÜNDE ENSAR KEMALOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARDI.