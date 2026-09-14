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Kayserispor sahasında zirve hesaplarını güçlendirmek istiyor

Kayserispor, TFF 1. Lig 7. haftasında İstanbulspor'u sahasında yenip galibiyetle liderliğe yükselmeyi hedefliyor; 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor sahasında zirve hesaplarını güçlendirmek istiyor

maçın önemi ve takımın amacı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 7. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmayı üç puanla tamamlayıp ligde liderlik koltuğuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca rakiplerin puan kaybı senaryoları da Kayserispor'un motivasyonunu artırmış durumda.

puan durumu ve liderlik senaryosu:

Kayserispor şu an 6 maçta topladığı 13 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde ise Bursaspor ve Batman Petrolspor 16'şar puanla ilk iki sırada, Iğdır FK ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bu haftanın kapanış maçında alınacak üç puan, diğer sonuçlara bağlı olarak Kayserispor'u zirvenin yeni sahibi yapabilir; bu yüzden maçın sonucu takım için kritik bir eşik niteliğinde.

taraftar faktörü ve saha avantajı:

Kayserispor, maç öncesi taraftar desteğini ve iç saha avantajını ön plana çıkarıyor. Teknik ekip ile oyuncular, maçtan galibiyet beklediklerini açıkça ifade ederken, takımın hedefi sezon başındaki iddiasını puan tablosuna yansıtmak. İstanbulspor karşısında alınacak olumlu sonuç, hem moral hem de liderlik mücadelesinde belirleyici olacak.

TFF 1 LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, SAHASINDA İSTANBULSPOR YENEREK LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURMAK...

TFF 1 LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, SAHASINDA İSTANBULSPOR YENEREK LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURMAK İSTİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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