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Kayserispor U17 Malatya'da etkili oyunla 4-0 kazandı

Kayserispor U17, U17 Gelişim Ligi 17. grup 5. haftasında Karakavakspor'u Malatya Yeşiltepe'de 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor U17 Malatya'da etkili oyunla 4-0 kazandı

Kayserispor U17 Malatya'da etkili oyunla 4-0 kazandı

U17 Gelişim Ligi 17. Grup 5. hafta karşılaşmasında Kayserispor U17, deplasmanda Karakavakspor'u 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Maç, Malatya Yeşiltepe 2 Nolu Saha'da oynandı ve Kayserispor’un hücum etkinliği galibiyeti getirdi.

maçın gelişimi:

İlk yarıda üstün oyununu skora dönüştüren Kayserispor, 18. dakikada Alper Demirayak ile öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekipte Alptuğ Aydın 50. dakikada farkı ikiye çıkarırken, oyuna sonradan dahil olan Arda Efe Ülgür 68. ve 75. dakikalarda iki gol daha bularak skoru belirledi. Maç boyunca Kayserispor savunması da rakibe pozisyon izni vermedi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Malatya Yeşiltepe 2 Nolu Saha

Hakemler: Harun Reşit Güngör, Muhammed Buğra Demir, Ender Türker

Karakavakspor U17: Mert Şerif Şan, Kerem Tuğra Demir, Yunus Emre Sert, (Berat Güler dk.75), Mustafa Baran Küçük, Ali İzci, (Berkay Sabri Sayıl dk.60), Musa Can Irgat, (Hasan Sekman dk.60), Arda Şeker, Baturalp Kalaycı, Beytullah Kılıç, (Yusuf Altaş dk.75), Hüseyin Alper Çelik, (Şevket Eray Ergül dk.82), Ahmet Uras Özkes

Kayserispor U17: Batuhan Küçükoflaz, Murat Dinç, Musa Özbekar, Celal Taşpınar, Aral Özdemir, (Yakut Emir Duman dk.75), Ali Mert Akkamış, (Arda Efe Ülgür dk.46), Alper Demirayak, (Mevlüt Kerim Korkmazyürek dk.75), Alptuğ Aydın, (Muhammed Veysel Tekin dk.58), Selahattin Sofularlı, Mehmet Emin Dabaz, Onur Ata Cebeci, (Ömer Faruk Bayrakdar dk.65)

Goller: Alper Demirayak (dk.18), Alptuğ Aydın (dk.50), Arda Efe Ülgür (dk.68, dk.75) — tüm goller Kayserispor U17 tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla Kayserispor U17, ligdeki 5. haftayı galibiyetle tamamladı; Karakavakspor U17 ise ev sahibi sahasında puan arayışını sürdürdü.

U17 GELİŞİM LİGİ 17.GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 5.HAFTASINDA DEPLASMANDA MALATYA EKİBİ...

U17 GELİŞİM LİGİ 17.GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 5.HAFTASINDA DEPLASMANDA MALATYA EKİBİ KARAKAVAKSPOR’U 4-0 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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