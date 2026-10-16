Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

PFDK kararının detayları:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Manisa FK müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübe ve görevlilere disiplin cezası verdi. Kurulun açıklamasında, pankart asılması, saha olayları ve akreditasyon sistemi ihlallerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kulübe verilen cezalar:

PFDK kararında, Kayserispor Kulübü’nün tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı FDT 46/1 maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca kulübe ek olarak 140.000 TL para cezası daha verildi.

Kurul ayrıca, FDT 52/3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bu kişilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmetti.

Akreditasyon sisteminin işletilmemesi nedeniyle de Kayserispor Kulübü hakkında FDT 46/1 maddesi uyarınca takdiren 140.000 TL para cezası verildi.

Kulüp görevlilerine yönelik yaptırımlar:

TFF açıklamasına göre, müsabaka kapsamında kulüp görevlilerine verilen cezalar da tek tek sıralandı. Görevlilerden Okan Akkaya hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı FDT 46/1 maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası uygulanırken; rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayserispor Kulüp Doktoru Mehmet Karakuş için ise, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT 44/1-c ve 35/4 maddeleri ile FDT 8. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 30.000 TL para cezası kararlaştırıldı.

Aynı maçta akredite edilmediği alanlarda bulunmaktan ötürü Kayserispor görevlileri Emre Çobanoğlu, Erdinç Çelik ve Mustafa Altun hakkında FDT 46/1 maddesi uyarınca her biri için takdiren 25.000 TL para cezası verildi.

TFF ve PFDK kararları metninde belirtilen maddeler ve cezaların uygulama gerekçeleri açıklanırken, açıklamanın kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

KAYSERİSPOR'A, MANİSA FK İLE OYNANAN MAÇTA YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI PFDK TARAFINDAN CEZA VERİLDİ.