Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

PFDK, Kayserispor’a 10 Ekim 2026’deki Manisa FK maçındaki ihlaller nedeniyle para cezaları ve Kuzey Alt D blokta bilet kartı blokesi uyguladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a PFDK kararı: yüksek para cezaları ve tribünde kart blokesi

PFDK kararının detayları:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Manisa FK müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübe ve görevlilere disiplin cezası verdi. Kurulun açıklamasında, pankart asılması, saha olayları ve akreditasyon sistemi ihlallerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kulübe verilen cezalar:

PFDK kararında, Kayserispor Kulübü’nün tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı FDT 46/1 maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca kulübe ek olarak 140.000 TL para cezası daha verildi.

Kurul ayrıca, FDT 52/3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bu kişilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmetti.

Akreditasyon sisteminin işletilmemesi nedeniyle de Kayserispor Kulübü hakkında FDT 46/1 maddesi uyarınca takdiren 140.000 TL para cezası verildi.

Kulüp görevlilerine yönelik yaptırımlar:

TFF açıklamasına göre, müsabaka kapsamında kulüp görevlilerine verilen cezalar da tek tek sıralandı. Görevlilerden Okan Akkaya hakkında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı FDT 46/1 maddesi uyarınca 25.000 TL para cezası uygulanırken; rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kayserispor Kulüp Doktoru Mehmet Karakuş için ise, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT 44/1-c ve 35/4 maddeleri ile FDT 8. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 30.000 TL para cezası kararlaştırıldı.

Aynı maçta akredite edilmediği alanlarda bulunmaktan ötürü Kayserispor görevlileri Emre Çobanoğlu, Erdinç Çelik ve Mustafa Altun hakkında FDT 46/1 maddesi uyarınca her biri için takdiren 25.000 TL para cezası verildi.

TFF ve PFDK kararları metninde belirtilen maddeler ve cezaların uygulama gerekçeleri açıklanırken, açıklamanın kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

KAYSERİSPOR&#039;A, MANİSA FK İLE OYNANAN MAÇTA YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI PFDK TARAFINDAN CEZA...

KAYSERİSPOR'A, MANİSA FK İLE OYNANAN MAÇTA YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI PFDK TARAFINDAN CEZA VERİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılı...
images

Samsun'da 612 genç kılıççı üç gün sürecek mücadeleye başladı
images

Samsunspor'da Bjelica dönemi moral buldu
images

Kayseri'de güreşçilerin odağını güçlendiren zihinsel performans semineri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı