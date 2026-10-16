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Nazilli'de çocuklar 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' projesiyle yüzme öğreniyor

Nazilli'de 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' projesi yeni döneme başladı; bir yılda 2 bin 580 çocuk yüzme öğrendi, havuz bakımı ve sağlık kontrolleri sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nazilli'de çocuklar 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' projesiyle yüzme öğreniyor

Nazilli'de yüzme eğitimi yeni dönemde devam ediyor

Aydın Nazilli'de çocuklara yüzme öğretmek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürütülen 'Geleceğe Kulaç Atıyorum' Projesi, yeni eğitim döneminde tekrar öğrencilerle buluştu. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen eğitimler, Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen açılış programıyla resmen başladı.

projenin hedefleri ve bir yıllık sonuçları:

Kaymakam Huriye Küpeli Kan, proje kapsamında çocukların erken yaşta spora başlamasının hem fiziksel hem ruhsal gelişim için önemine vurgu yaptı. Kan, bir yıllık süreçte 2 bin 580 çocuğun yüzme öğrendiğini belirterek, hedeflerinin sağlıklı ve özgüvenli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Proje sadece yüzme becerisi kazandırmakla kalmıyor; takım çalışması, rekabet ve fair-play deneyimleri aracılığıyla empati, sevgi ve saygı gibi değerlerin de pekişmesine katkı sağlıyor.

havuz bakımı, sağlık denetimleri ve eğitim düzeni:

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılış öncesi bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Kaymakam Kan, havuz suyuna ilişkin tahlil ve kontrollerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. Bu düzenlemeler, çocukların hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim almasını garanti altına almak amacıyla uygulanan prosedürlerin parçası olarak aktarıldı.

Proje açılışına Kaymakam Huriye Küpeli Kan, İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, projenin ilk yüzme dersinde havuzla tanıştı.

Yetkililer, proje kapsamında emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, çocukların sporla erken yaşta buluşmasının uzun vadede sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve özgüven gelişimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

NAZİLLİLİ ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENİYOR

NAZİLLİLİ ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENİYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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