Uludağ’da doğayla cumhuriyet coşkusu

Uludağ'da doğayla iç içe kutlama

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü doğanın kalbinde kutladı. "Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde" adıyla düzenlenen yürüyüş, Uludağ'ın Çobankaya mevkiinden başlayıp Sarıalan'a uzanan yaklaşık 4 kilometrelik parkur boyunca sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıyan katılımcılar, yürüyüş boyunca Cumhuriyet coşkusunu birlik ve beraberlik içinde yaşadı.

Parkur ve katılım detayları:

Çobankaya'dan başlayan kortej, kırmızı-beyaz renklerle donanmış görüntüler oluşturdu. Katılımcılar marşlar söyleyip bayraklarını dalgalandırarak Uludağ'da görsel bir şölen yarattı. Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için yaşamını yitiren şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Belediye yetkililerinin mesajı:

Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde açılan resim sergisiyle başlayan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri bağlamında Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir yürüyüşün önemine değindi. Esendemir, "Uludağ’da \"Doğanın İçinde Cumhuriyetin İzinde\" yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu yıl etkinliklerimizde ‘Cumhuriyet Bize Çok Yakışıyor’ sloganını benimsedik ve Bursa’yı bu sloganla donattık. Gerçekten de Cumhuriyet bize çok yakışıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Bursalılar, Osmangazi Belediyesi'ne etkinlik dolayısıyla teşekkür etti; katılımcılar doğanın sunduğu manzara eşliğinde Cumhuriyetin değerlerini yaşatma ve paylaşma fırsatı bulduklarını belirtti. Etkinlik, hem görsel hem de duygusal açıdan katılımcılarda iz bıraktı.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği bu buluşma, Cumhuriyet'in kazanımlarını hatırlatmayı ve milli birlik-beraberlik duygusunu güçlendirmeyi amaçladı; Uludağ'ın doğal dokusu içinde gerçekleştirilen yürüyüş, 103’üncü yıl coşkusunu farklı bir deneyimle taşıdı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, CUMHURİYET COŞKUSUNU DOĞAYLA BULUŞTURDU. ULUDAĞ’IN EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİ EŞLİĞİNDE DÜZENLENEN "DOĞANIN İÇİNDE CUMHURİYETİN İZİNDE" YÜRÜYÜŞÜ, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.