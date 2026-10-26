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Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ve yönetim kurulu üyesi Yasin Uzun, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'dan TFF başkanına nezaket ziyareti

ziyaretin temel ayrıntıları:

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

kulüpten yapılan açıklama:

Kayserispor tarafından yapılan kısa açıklamada, federasyonun ev sahipliği ve misafirperverliği için İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na teşekkür edildi.

temsil ve iletişim açısından değerlendirme:

Böyle üst düzey ziyaretler, kulüp ile federasyon arasında karşılıklı iletişimin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Resmi temaslar genellikle idari iş birliğini ve diyalog kanallarını canlı tutmayı hedefliyor; Kayserispor ile TFF arasındaki bu tür görüşmeler, uzun vadede hem idari süreçler hem de futbol gündemine olumlu yansıyabilir.

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI İBRAHİM ETHEM...

KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU'NU ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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