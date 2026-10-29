Kayserispor'un Muğlaspor randevusu hakemi belli oldu: Yiğit Arslan düdük çalacak

Kayserispor - Muğlaspor maçının hakem kadrosu açıklandı

TFF 1. Lig'in 13. haftasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak Kayserispor ile Muğlaspor mücadelesinde atama gerçekleştirildi. Karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemi Yiğit Arslan yönetecek.

hakem ve yardımcıları:

Maçta birinci hakem olarak görev yapacak olan Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Yusuf Adnan Kendirciler görev yapacak.

maç zamanı ve yer:

Mücadele, lig takvimi çerçevesinde 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak ve ilan edilen stat bilgisine göre Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Her üç hakem ve dördüncü hakem ataması, müsabakanın düzgün ilerlemesi için resmi olarak duyuruldu. Kulüpler ve taraftarlar, maç öncesinde hakem kadrosunu bilerek hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MUĞLASPOR ARASINDA 2 KASIM 2026 PAZARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK.