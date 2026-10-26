Kayserispor'un şampiyonluk yolunda iki haftalık duraklama

Kayserispor'da puan kaybı ve liderlik değişimi

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, oynadığı son iki maçta galibiyet elde edemeyerek şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybı yaşamadı; bu dönemde toplam dört puan yitirildi ve liderlik el değiştirerek Bursaspor'a geçti.

Son iki maçın özeti:

İki hafta önce kendi sahasında oynanan maçta Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, bir sonraki haftada deplasmanda Pendikspor ile yine 2-2'lik skorla eşitliği bozamadı. İki karşılaşmada da galibiyete uzak kalan takım, sahada zaman zaman kontrolü ele alsa da son vuruşlarda aradığı etkinliği bulamadı.

Lig tablosuna ve gelecek maça etkisi:

Bu sonuçların ardından Kayserispor puanını 27'ye yükseltti, ancak liderliği en yakın takipçisine kaptırdı. Kulübün önündeki programda bu hafta sahasında oynayacağı Muğlaspor maçı kritik önem taşıyor; takımın şampiyonluk hedefini yeniden şekillendirmemesi için bu karşılaşmadan üç puanla ayrılması bekleniyor. Teknik ekip ve oyuncuların, duran toplar ve son paslardaki aksaklıkları düzeltmesi, kalan haftalarda avantajı geri almak için belirleyici olacak.

Sonuç olarak Kayserispor için iki haftalık sonuçsuz süreç, lig yarışında kısa süreli bir duraklama anlamına geliyor; takımın önümüzdeki maçlarda alacağı performans, şampiyonluk yolculuğunun seyrini yeniden belirleyecek.

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, OYNADIĞI SON 2 LİG MAÇINDA KAZANAMAYARAK 4 PUAN KAYBETTİ.