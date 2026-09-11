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Yolda boğulma tehlikesi geçiren sürücü YEDAŞ personelinin Heimlich müdahalesiyle kurtarıldı

Ordu Fatsa'da boğazına ilaç takılan Remzi Kılıç, YEDAŞ çalışanı Hakan Özgan’ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı; olay araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yolda boğulma tehlikesi geçiren sürücü YEDAŞ personelinin Heimlich müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu Dolunay istikametinde seyir halindeyken araçtan inen Remzi Kılıç’ın boğazına tablet halindeki ilaç takıldı ve nefes almakta güçlük çekti. Çevrede bulunan iki kadının sırtına vurma girişimleri sonuç vermeyince, yoldan geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) personeli olay yerine müdahale etti.

O anlar, ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde nefes almakta zorlanan Kılıç’ın durumuna müdahale eden ekibin soğukkanlı ve hızlı hareketi dikkat çekiyor.

Müdahale anı ve kayıtlar:

Ekipte görevli ilk yardım eğitimli arıza onarım personeli Hakan Özgan, aracını durdurup hemen yardıma koştu. Özgan, geleneksel olarak bilinen Heimlich manevrasını uyguladı; ekip arkadaşı Özay Çağlayan ise olay yerinde güvenliği sağlayıp çevreyi düzenledi. Yapılan müdahale sonucunda Kılıç’ın boğazındaki tablet çıkarıldı ve kişi yeniden rahatça nefes almaya başladı.

Olay sırasında hem müdahale anı hem de çevrenin tepkisi kayıt altına alındı; görüntüler, ekibin hızlı yönelimini ve müdahalenin etkinliğini net biçimde gösteriyor.

Eğitim, güvenlik ve son durum:

Özgan, YEDAŞ bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım konularında düzenli eğitimler aldıklarını belirtti ve ilk yardımcı kimlik kartına sahip olduğunu söyledi. Müdahalenin başarısının ardından ekip, yolu trafiğe açarak herhangi bir zincirleme olayı önledi.

Özgan müdahale anını şöyle aktardı: Direkt olay yerine koştuk. Başarılı müdahale sonrası herkes birbirine teşekkür etti; müdahaleyi yapılan kişi de yaşadığı durum nedeniyle ekipten memnuniyetini dile getirdi. Olay sırasında araç içinde bulunan çocukların yaşadığı korku da ekip tarafından göz önünde bulunduruldu.

Olayı yaşayan Remzi Kılıç ise yardım eden Özgan’a teşekkür ederek, şu an nefes alabiliyorsa bunun Özgan’ın müdahalesi sayesinde olduğunu belirtti. Müdahale sonrasında Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve ekip, olası acil durumlara karşı sahada hazır bulunmanın önemine dikkat çekti.

Bu olay, saha personelinin düzenli eğitiminin acil durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi.

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ARACINDAN İNEN VE BOĞAZINA İLAÇ TAKILMASI SONUCU NEFES...

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ARACINDAN İNEN VE BOĞAZINA İLAÇ TAKILMASI SONUCU NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞ, YOLDAN GEÇEN YEDAŞ ÇALIŞANININ HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI. İLK YARDIM EĞİTİMİ BULUNAN GÖREVLİNİN SOĞUKKANLI MÜDAHALESİ ARAÇ KAMERASI TARAFINDAN ANBEAN KAYDEDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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