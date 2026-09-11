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YÖK: akademisyenlerin dijital paylaşımlarıyla ilgili kurulumuzun yeni düzenlemesi yok

YÖK, basına yansıyan görüş yazısının bir devlet üniversitesinin talebine verilen cevap olduğunu; kurulun yeni bir düzenleme yapmadığını açıkladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

YÖK: akademisyenlerin dijital paylaşımlarıyla ilgili kurulumuzun yeni düzenlemesi yok

YÖK'ün açıklaması:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Kurul, basına yansıyan görüş yazısının tek başına yeni bir düzenleme anlamına gelmediğini vurguladı.

YÖK duyurusunda, söz konusu yazının "bir devlet üniversitesinin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevap" olduğu belirtildi.

görüşün paylaşılma gerekçesi:

Açıklamada, bu görüşün devlet üniversitelerine bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı kaydedildi. Kurul, ilgili değerlendirmelerin mevcut mevzuat çerçevesinde yapıldığını ve bunun kurumun genel bir düzenleme kararı anlamına gelmediğini ifade etti.

basın ve sosyal medya yansımaları:

YÖK, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında konuya ilişkin çeşitli haber ve değerlendirmelerin yer aldığını, ancak bunun üzerine Kurul tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığını yineledi. Kurumun açıklaması, kamuoyundaki tartışmalara doğrudan yanıt niteliği taşıdı.

Sonuç olarak Yükseköğretim Kurulu, sosyal medya ve dijital platformlara ilişkin alınmış yeni bir karar veya düzenleme bulunmadığını bir kez daha bildirdi.

ÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN AKADEMİSYENLERİN SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ...

ÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) TARAFINDAN AKADEMİSYENLERİN SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK KAMUOYUNA YANSIYAN HABERLERE İLİŞKİN, "KAMUOYUNA YANSIYAN GÖRÜŞ YAZISI, BİR DEVLET ÜNİVERSİTEMİZİN BAŞVURUSU ÜZERİNE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN MEVZUAT GEREĞİ GÖRÜŞ VERMEYE YETKİLİ MAKAMA İLETTİĞİ TALEBE VERİLEN CEVAPTIR. BU KONUDA KURULUMUZ TARAFINDAN YAPILAN YENİ BİR DÜZENLEME YOKTUR" DENİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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