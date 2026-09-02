Kaza sonrası öncelik 10 denizcimize ulaşmak

Olayın görünümü

2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde meydana gelen çarpışmada, İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde olan M-V Tuğberk İmamoğlu isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi ile M-T ALSU isimli tanker çatıştı. Çatışmanın ardından kuru yük gemisinin kısa süre içinde battığı, gemide bulunan 10 denizciye ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

şirketin açıklaması:

Zeybe Denizcilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, geminin Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içinde kendisine tahsis edilen hattı takip ettiği, seyrini veya manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arızasının bulunmadığı; yıllık klas sörveylerinin tamamlandığı ve yasal sertifikalarının geçerli olduğu ifade edildi. Şirket, kazadan önce M-V Tuğberk İmamoğlu kaptanının M-T ALSU ile telsiz irtibatı kurup karşı geminin seyir sahasına girdiği yönünde uyarı yaptığı iddiasını paylaştı.

Açıklamada ayrıca, geminin EPIRB cihazından gönderilen sinyal sayesinde kamu birimlerinin olaydan haberdar olduğu ve M-T ALSU kaptanının da kamu birimlerini arayarak bildiride bulunduğu kaydedildi. Şirket söz konusu açıklamada, "Bu aşamada en büyük önceliğimiz ve temennimiz, gemimizde görev yapan 10 denizcimize bir an önce ulaşmaktır. Tüm düşüncelerimiz ve dualarımız denizcilerimiz ve kıymetli aileleriyle birliktedir" ifadelerine yer verdi.

arama kurtarma ve yetkili birimler:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere ilgili kamu birimlerinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların odağı, batan gemideki mürettebatın yerinin tespiti ve sağ salim kurtarılmaları olarak açıklandı. EPIRB sinyali ve gözlemler kurtarma koordinasyonunda kullanılan başlıca veri kaynakları arasında yer alıyor.

soruşturma süreci ve izlenecek adımlar:

Kazanın nedenine ilişkin resmi inceleme ve soruşturmalar başlatılacak; şirket yetkilileri de gerekli bilgi ve belgeleri yetkili makamlara sunacaklarını bildirdi. Hukuki ve teknik incelemeler, çatışmanın seyir hareketleri ve telsiz iletişim kayıtları üzerinden yürütülecek. Bu süreç, olayın seyrinin netleşmesi ve sorumlulukların belirlenmesi açısından belirleyici olacak.

Şu aşamada şirketin ve kamu kurumlarının önceliği, 10 denizciye bir an önce ulaşmak ve ailelere doğru bilgiyi iletmektir. Resmi bulgular açıklandıkça soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gemi şirketinden kazaya ilişkin açıklama: "Önceliğimiz 10 denizcimize ulaşmak"