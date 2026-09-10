Beykoz peyzajında gizlenen cephanelik, Şahin'e yönelik saldırı planını ortaya çıkardı

Operasyonun gelişimi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu dikkat çeken bir saldırı hazırlığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma, 31 Ağustos 2026 tarihinde Kadıköy'de durdurulmak istenen bir araçtan kaçmaya çalışırken yakalanan üç şüphelinin ele geçirilmesiyle derinleşti. Bu ilk yakalamada bir tabanca ve uyuşturucu maddeler bulundu; elde edilen bilgiler ekipleri Beykoz'da peyzaj alanı olarak kullanılan bir adrese yönlendirdi.

Cephaneliğin ayrıntıları:

Dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda, ağaçların ve saksıların arasına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramalarda 1 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikof (AK-47) marka uzun namlulu silah ve 2 MP5 otomatik silah bulundu. Ayrıca çok sayıda şarjör ve fişek, 1 çalıntı motosiklet ile saldırıda kullanılacağı değerlendirilen yabancı plakalı 1 BMW ele geçirildi.

Soruşturma tespitlerine göre, silah ve mühimmat peyderpey peyzaj alanına getirildi ve operasyonun düzenlenmesinden bir gün önce alandaki konteynıra taşındı. Hazırlığın hedefinde ise Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu olduğuna dair kayıtlarda adı geçen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Kerem Saral ile ilişkilendirilen, yurt dışında firari olduğu belirtilen planlandığı iddia edilen bir eylemde Sedat Şahin bulunduğu değerlendirildi.

Dijital deliller ve keşif faaliyetleri:

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, saldırı hazırlığına dair yeni ayrıntılar sundu. İncelemelerde Sedat Şahin ile ilgili fotoğraflar, katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin veriler ve bu programlara yönelik keşif faaliyetlerine dair kayıtlar tespit edildi. Dijital kayıtlar ayrıca çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait fotoğraflar, uyuşturucu görüntüleri ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar içeriyordu.

Gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında eyleme iştirak ettiği değerlendirilen 7'si İran uyruklu, 1'i adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemler ve ev aramaları sırasında, şüphelilerin ikametlerinde 1 UTAŞ marka silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan adli işlemler sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince 19 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin keşif faaliyetleri yürüttüğü, saldırıda kullanılmak üzere ağır silah ve mühimmatların hazırlandığı ve eylem sonrasında şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik planlamalar ile bu kişilere yüklü ödeme yapılmasının öngörüldüğüne dair bulgular yer alıyor. Soruşturma devam ediyor ve elde edilen delillerin çözümü ile örgütün bağlantı ve sorumluluk zinciri üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Sarallar’ın Sedat Şahin’e yönelik suikast planı çökertildi