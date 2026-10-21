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Kazanbey Köyü'nde imeceyle yapılan külliye benzeri yerleşke

Kazanbey Köyü'nde muhtar Enis Koç ve köylülerin imece usulüyle kurduğu külliye niteliğindeki yerleşke, köy bütçesi ve hayırlarla tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kazanbey Köyü'nde imeceyle yapılan külliye benzeri yerleşke

Kazanbey Köyü'nde imeceyle yapılan külliye benzeri yerleşke

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Kazanbey Köyü'nde, muhtar Enis Koç öncülüğünde başlatılan çalışma, köy halkının imece usulüyle sağladığı katkılarla cami bahçesine külliyeyi anımsatan bir yerleşke kazandırdı. Proje, tamamen köy bütçesi ve vatandaşların gönüllü hayırlarıyla hayata geçirildi.

projenin mimarisi ve işlevi:

Oluşturulan yerleşkede farklı ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler yapıldı. Alt bölümde havuz yer alırken, üst bölümde kız Kur'an kursu için ayrılmış bir yapı bulunuyor. Bahçeye kurulan çadırvan ise hem sosyal etkinliklere hem de cemaatin günlük kullanımına imkân sağlıyor. Bu düzenlemeyle cami çevresi hem dini eğitim hem de toplumsal buluşma alanı olarak planlandı.

imece ruhu ve finansman:

Projenin en dikkat çekici yönü, çalışmaların kamu kaynağı kullanılmadan, köy bütçesi ve köyde yaşayanların gönüllü katkılarıyla tamamlanmış olması. Herkesin imkânı ölçüsünde verdiği destekler sayesinde ortaya çıkan eser, ortak hareket edildiğinde somut hizmetlerin gerçekleştirilebileceğinin örneği oldu. Bu yaklaşım, köy halkının yaşadığı yere sahip çıkma ve gelecek nesillere kalıcı eser bırakma arzusunu da yansıtıyor.

İmece çalışmaları yalnızca fiziksel bir müdahile sınırlı kalmadı; aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma ve ortak sorumluluk bilinci gibi toplumsal değerleri güçlendirdi. Yapının kullanımının uzun vadede köy yaşamına ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

muhtarın teşekkürleri ve yerel etkiler:

Muhtar Enis Koç, projeye katkıda bulunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Koç, köy halkının gösterdiği duyarlılık ve fedakârlığın takdire değer olduğunu belirtti ve bu tür ortak çalışmaların köyün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

Kazanbey Köyü'nde hayata geçirilen bu örnek çalışma, yerel ölçekte dayanışma kültürünün yaşıyor olduğunun somut kanıtı olarak değerlendiriliyor. Ortak emekle inşa edilen yerleşke, sadece bir yapı değil; aynı zamanda köyün ortak değerleri etrafında birleştiğinin, geleceğe bırakılan bir mirasın simgesi olarak öne çıkıyor.

PATNOS KAZANBEY KÖYÜ’NDE ÖRNEK DAYANIŞMA: KÖY HALKININ HAYIRLARIYLA KÜLLİYE GİBİ YERLEŞKE...

PATNOS KAZANBEY KÖYÜ’NDE ÖRNEK DAYANIŞMA: KÖY HALKININ HAYIRLARIYLA KÜLLİYE GİBİ YERLEŞKE YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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