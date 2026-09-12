Elazığ tezgahını süsleyen 134 kiloluk orkinos

Elazığ’da balıkçı tezgahına indirilen dev orkinos, kentte dikkatleri üzerine çekti. Saroz Körfezi’nden avlanan balık, 2 metre uzunluğunda ve 134 kilogram ağırlığında olarak tezgaha serildi. Balıkçılar, orkinosu dilimleri halinde satışa sunacağını açıkladı.

Tezgahta ilgi odağı:

Deniz ve tatlı su balıkçılığı sezonunun açılmasıyla tezgahlar canlanırken, bu dev orkinos vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Balıkçı esnafı Ramazan Erdoğan, getirilen orkinosun sezonun en büyük örneklerinden biri olduğunu belirtti ve sergilenmesinin ardından çok sayıda müşterinin geldiğini söyledi.

Besin değeri ve satış:

Orkinosun besin içeriğine dikkat çeken Erdoğan, balığın protein ve omega-3 bakımından zengin olduğunu ve sağlık açısından faydalı bir tür olduğunu vurguladı. Satışa ilişkin olarak ise balığın kilogramının 500 lira üzerinden dilimlenerek tüketicilere sunulacağı bildirildi.

Balıkçıların ifadelerine göre bu tür büyük avlar, yeni sezonun bereketli geçtiğine işaret ediyor ve tezgahlarda çeşitliliğin artmasına katkı sağlıyor.

Elazığ'da 134 kiloluk dev orkinos tezgaha indi