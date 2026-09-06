Kazanlı'da yaralı leylek için hızlı müdahale: zabıta ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti

yaralı leyleğin bulunması ve ilk müdahale:

Kazanlı Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan leylek, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine müdahale ekiplerinin gündemine alındı. İhbarı alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye intikal ederek hayvanı bulunduğu yerden güvenli şekilde aldı.

Ekipler, leyleği öncelikle Zabıta Müdürlüğü merkezine götürerek genel sağlık durumunu kontrol etti. Bu aşamada hayvanın beslenmesi sağlandı ve taşınma sırasında zarar görmemesi için gerekli özen gösterildi.

uzman ekiplere teslim ve rehabilitasyon süreci:

Zabıta ekipleri, yaralı leyleğin tedavi ve rehabilitasyonunun uzman kişiler tarafından yürütülmesi amacıyla Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iletişime geçti. Yapılan koordinasyon sonucunda leylek, daha kapsamlı bakım ve izlem için ilgili Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, leyleğin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından uzmanların yapacağı değerlendirmeye göre yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi. Sürecin uzman gözetiminde yürütüleceği ve hayvanın sağlığı ön planda tutulduğu vurgulandı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNE BAĞLI KAZANLI MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNİN BAHÇESİNDE YARALI HALDE BULUNAN LEYLEK, ZABITA EKİPLERİNCE KORUMA ALTINA ALINARAK TEDAVİ EDİLMEK ÜZERE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.