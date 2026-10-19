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Kazdağları'nda sonbahar paleti: sarı ve yeşilin ince dengesi

Kazdağları'nda hazanla birlikte gürgen, kestane, kayın ve meşe ormanları sarı-yeşil tonlara bürünürken, doğa fotoğrafçısı Onur Sezer bu anları belgeledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Kazdağları'nda sonbahar paleti: sarı ve yeşilin ince dengesi

Kazdağları'nda hazan manzarası:

Mitolojide "Bin pınarlı İda" olarak anılan Kazdağları, sonbaharın gelişiyle birlikte görsel bir dönüşüm yaşadı. Bölgedeki gürgen, kestane, kayın ve meşe ağaçlarının yaprakları sarıya dönerken, çam ve göknarın derin yeşiliyle kurulan kontrast ormanlık alanlarda kartpostal niteliğinde görüntüler oluşturuyor.

ormanların renk uyumu:

Farklı rakımlarda serpilmiş ağaç türleri, ışığın değişimiyle birlikte ton oyunları sunuyor. Özellikle gürgen, kestane, kayın ve meşe topluluklarının sarı ve turuncu geçişleri; çam ve göknarın yeşilini tamamlayarak vadilerde soyut bir kompozisyon yaratıyor. Bölgenin zengin florası ve yüksek oksijen oranı, hazan mevsiminin hüznüyle birleşen estetiği daha da ön plana çıkarıyor.

Onur Sezer'in kareleri ve ziyaretçi ilgisi:

Doğa fotoğrafçısı Onur Sezer, Kazdağları’nın bu dönemdeki ışık ve renk uyumunu kayıt altına aldı. Sezer'in sözleriyle: "Bu mevsimde Kazdağları bir başka güzel. Doğanın güzel renkleri ve farklı açılardaki ışık kombinasyonu bu eşsiz tabiatı fotoğraf karelerine yansıtıyor." Çekimler, vadiler boyunca uzanan patikalar ve dere kenarlarında gerçekleştirilirken sosyal medyada ve doğaseverler arasında yoğun ilgi gördü.

Hazanı yerinde deneyimlemek isteyen doğa tutkunları ile fotoğraf meraklıları, bölgeyi ziyaret ederek bu renk armonisini gözlemliyor ve paylaşım platformlarında paylaştıkları karelerle mevsimin izini sürüyorlar.

KAZDAĞLARI&#039;NDA HAZAN MEVSİMİ, SARI VE YEŞİLİN DANSI GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

KAZDAĞLARI'NDA HAZAN MEVSİMİ, SARI VE YEŞİLİN DANSI GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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