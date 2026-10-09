Kazım Karabekir'de 40 yıllık su baskını çilesine kolektör hattı çözümü

Kazım Karabekir Mahallesi'nde kolektör hattı yenileme çalışmaları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi, yaklaşık 40 yıldır süren kanalizasyon ve su baskını sorununu gidermek amacıyla başlatılan altyapı çalışmalarıyla yeni bir döneme hazırlanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü projede, toplam 400 metrelik kolektör hattının büyük kısmı yenilendi ve çalışmalarda son 20 metreye gelindi.

çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

Yenileme işi 431 Sokak'tan 559 Sokak'a kadar uzanan ve ekonomik ömrünü tamamlamış hattı kapsıyor. Çalışmalarda 600’lük beton borular kullanılarak yaklaşık bir ay önce imalata başlandı ve hattın önemli bir bölümü tamamlandı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur çalışmanın ilerleyişini şöyle anlattı: "Yaklaşık bir aydır çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda hattın son 20 metresindeyiz. Çalışmayı tamamladığımızda bölgede yaşanan taşkınların önüne geçmeyi hedefliyoruz."

mahalle sakinlerinin yaşadığı zorluklar ve beklentiler:

Mahallede yıllardır devam eden altyapı eksikliği, özellikle yağışlı havalarda ev ve iş yerlerini etkiliyordu. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, durumu şu sözlerle özetledi: "En küçük yağmurda vatandaşların evini su basıyordu. Sular kaldırımların altından çıkıyordu ve vatandaşlar gerçekten çok mağdur oluyordu. Yaklaşık bir aydır burada çalışma yapılıyor. Bu çalışmayla birlikte artık bu sorunların yaşanmayacağına inanıyoruz."

Mahalle sakini Tuncay Yıldırım da yıllardır yaşadıkları sıkıntıyı aktardı: "Birçok insan yağmur yağsın diye dua ederken ben yağmasın diye dua ediyordum. Misafirliğe gidiyorduk, yağmur yağınca evimizi su basar diye koşarak eve geliyorduk. Kaldırımlardan yukarı kadar su çıkıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri şu anda güzel bir çalışma yapıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeye verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Her yağmurda su baskını korkusu yaşamak vatandaşlarımızın çilesi olamazdı. Şehzadeler ilçemizdeki Kazım Karabekir Mahallemizde kronikleşen altyapı ve kanalizasyon hattı problemini çözüme kavuşturmak için başlattığımız kolektör hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Halkımızın mağduriyetini gidermek, yağışlarda yaşanan taşkınların önüne geçmek için gece gündüz demeden sahada çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Manisa’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Yetkililer hattın tamamlanmasının ardından özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskını ve taşkınların önüne geçileceğini, böylece mahalle sakinlerinin uzun süredir devam eden mağduriyetinin giderileceğini belirtiyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KANALİZASYON VE TAŞKIN SORUNUYLA MÜCADELE EDEN KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NDE, 400 METRELİK KOLEKTÖR HATTININ YENİLENMESİYLE KRONİKLEŞEN ALTYAPI SORUNUNUN SONA ERDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR