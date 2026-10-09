Dolar 49,3400 +0,12%
Euro 55,4143 +0,27%
Bist 12.251,73 +0,31%
Altın Gram 6.698,23 +1,58%
EUR/USD 1,1235 +0,17%
Brent Petrol 102,66 -1,55%
--°

Kazım Karabekir'de 40 yıllık su baskını çilesine kolektör hattı çözümü

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 400 metrelik kolektör hattı yenileniyor; son 20 metreyle 40 yıllık su baskını ve kanalizasyon çilesinin sona ermesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kazım Karabekir'de 40 yıllık su baskını çilesine kolektör hattı çözümü

Kazım Karabekir Mahallesi'nde kolektör hattı yenileme çalışmaları

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kazım Karabekir Mahallesi, yaklaşık 40 yıldır süren kanalizasyon ve su baskını sorununu gidermek amacıyla başlatılan altyapı çalışmalarıyla yeni bir döneme hazırlanıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü projede, toplam 400 metrelik kolektör hattının büyük kısmı yenilendi ve çalışmalarda son 20 metreye gelindi.

çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

Yenileme işi 431 Sokak'tan 559 Sokak'a kadar uzanan ve ekonomik ömrünü tamamlamış hattı kapsıyor. Çalışmalarda 600’lük beton borular kullanılarak yaklaşık bir ay önce imalata başlandı ve hattın önemli bir bölümü tamamlandı. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur çalışmanın ilerleyişini şöyle anlattı: "Yaklaşık bir aydır çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda hattın son 20 metresindeyiz. Çalışmayı tamamladığımızda bölgede yaşanan taşkınların önüne geçmeyi hedefliyoruz."

mahalle sakinlerinin yaşadığı zorluklar ve beklentiler:

Mahallede yıllardır devam eden altyapı eksikliği, özellikle yağışlı havalarda ev ve iş yerlerini etkiliyordu. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, durumu şu sözlerle özetledi: "En küçük yağmurda vatandaşların evini su basıyordu. Sular kaldırımların altından çıkıyordu ve vatandaşlar gerçekten çok mağdur oluyordu. Yaklaşık bir aydır burada çalışma yapılıyor. Bu çalışmayla birlikte artık bu sorunların yaşanmayacağına inanıyoruz."

Mahalle sakini Tuncay Yıldırım da yıllardır yaşadıkları sıkıntıyı aktardı: "Birçok insan yağmur yağsın diye dua ederken ben yağmasın diye dua ediyordum. Misafirliğe gidiyorduk, yağmur yağınca evimizi su basar diye koşarak eve geliyorduk. Kaldırımlardan yukarı kadar su çıkıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri şu anda güzel bir çalışma yapıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeye verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: "Her yağmurda su baskını korkusu yaşamak vatandaşlarımızın çilesi olamazdı. Şehzadeler ilçemizdeki Kazım Karabekir Mahallemizde kronikleşen altyapı ve kanalizasyon hattı problemini çözüme kavuşturmak için başlattığımız kolektör hattı yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Halkımızın mağduriyetini gidermek, yağışlarda yaşanan taşkınların önüne geçmek için gece gündüz demeden sahada çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim. Manisa’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Yetkililer hattın tamamlanmasının ardından özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskını ve taşkınların önüne geçileceğini, böylece mahalle sakinlerinin uzun süredir devam eden mağduriyetinin giderileceğini belirtiyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KANALİZASYON VE TAŞKIN SORUNUYLA MÜCADELE EDEN...

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 40 YILDIR KANALİZASYON VE TAŞKIN SORUNUYLA MÜCADELE EDEN KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NDE, 400 METRELİK KOLEKTÖR HATTININ YENİLENMESİYLE KRONİKLEŞEN ALTYAPI SORUNUNUN SONA ERDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ulaşım 14 aydır köy yoluna yönlendirildi, Cide-Bartın hattında tedirginlik artıy...
images

antalyadaki kıyı arazisi üniversiteye devredilecek, otel yapılmayacak
images

Kente yayılan dayanışma: kadın komün bostanında kış fideleri toprağa verildi
images

Sonbaharda İrem Bağları Iğdır’da renk şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akıncı ilk atışta MGK ile hedefi tam isabetle vurdu

Milli Egemenlik Parkı’nda oyun ve dinlenme alanları modernize ediliyor

Bilecik'te emniyetin sahadaki uygulamaları yerinde değerlendirildi

Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor