Kaymakam Atam’dan Dereköy’de eğitim ve güvenlik temasları

Kaymakam Atam'ın Dereköy ziyareti

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, beraberindeki heyetle Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarete İlçe Emniyet Amiri Komiser Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi de katıldı.

Okul faaliyetleri ve bilgilendirme:

Kaymakam Atam, okul yönetiminden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu'nda yürütülen çalışmaları dinleyen heyet, eğitim ortamlarının ihtiyaçlarını yerinde gördü.

Güvenlik ve iş birliği vurgusu:

Atam, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun, çocukların huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için temel olduğunu söyledi.

Kaymakam Atam, okul yönetimi ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına teşekkür etti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, DEREKÖY’DE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU