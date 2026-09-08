Kaza sonrası yeniden yükseliş: Tuğçe Karakaya Kaçkar'da iddiasını sürdürüyor

Tuğçe Karakaya'nın zorlu dönüşü

Milli triatlon geçmişi olan 30 yaşındaki Tuğçe Karakaya, bisiklet antrenmanı sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından doktorların 'koşamaz' dediği spora geri döndü. Kazada yaşadığı yüzde 25 oranındaki bel kayması sonrası uzun süreli güçlendirme çalışmaları ve dikkatli planlamayla yeniden yarışlara dönen Karakaya, yaklaşık 2,5 yıldır profesyonel olarak trail koşuyor.

Kaza, rehabilitasyon ve yarışlara dönüş:

Karakaya'nın geri dönüşü, tek bir mucize hikâyesinden ziyade aşamalı bir süreç oldu. Uzun soluklu kas güçlendirme, planlı antrenman ve sabırlı rehabilitasyonun ardından sporcu ulusal ve uluslararası parkurlarda kendisini kanıtladı. Bu sezon Nif Ultra ve Ephesus Ultra Maraton'da birincilik, Makedonya'daki Ohrid Ultra Trail'de ikincilik ve Romanya'daki Bucovina Ultra Rocks UTMB'de beşincilik başarılarıyla istikrarını gösterdi.

Antrenman süreçlerinde yöre halkından duyduğu destek de Karakaya için moral kaynağı oldu; antrenmanlarda kendisine yöneltilen 'Bravo, aferin kızım. Sakın korkma, başaracaksın' sözleri motivasyonunu artırdı.

Kaçkar by UTMB hazırlığı ve hedefler:

11-13 Eylül tarihlerinde koşulacak Kaçkar by UTMB'de Karakaya 50K parkurunda yarışacak. Parkurun yaklaşık 3 bin metre yükseklik kazanımı ve teknik yapısı; dar patikalar, zorlayıcı inişler ve yüzde 30'a yaklaşan eğimler nedeniyle yarışın belirleyici unsurları arasında gösteriliyor. Karakaya, Kaçkar by UTMB'ye iki hafta önceden gelerek yüksek irtifa ve zorlu parkur şartlarına adapte olduğunu belirtti.

Bu yıl Kaçkar'da 50K parkurunda en yüksek UTMB Index puanına sahip kadın sporcu olarak start alacak olan Karakaya, geçen yıl aynı yarışı kadınlar genel klasmanında ikinci tamamlamıştı. Kısa vadeli hedefi Kaçkar'da iddialı bir performans sergilemek olan sporcu, uzun vadede ise 100 kilometrelik ultra trail yarışlarında mücadele ederek uluslararası başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Karakterini ve yaklaşımını özetlerken Karakaya, 'Burada herkes benim rakibim. Benim asıl odağım, kendi yarışımı en iyi şekilde yönetmek' diyerek konsantrasyonunu koruduğunu belirtiyor. Sahip olduğu potansiyeli yarış günü göstermek ve emeklerinin karşılığını almak onun önceliği olacak.

MİLLİ TRİATLON SPORCUSUYKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASININ ARDINDAN DOKTORLARIN KOŞAMAYACAĞINI SÖYLEDİĞİ TUĞÇE KARAKAYA, UZUN SÜREN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN SPORA DÖNDÜ.