Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi serüveni Sporting deplasmanında başlıyor

maç bilgileri:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Mücadele Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak ve Sporting maçlarını oynadığı Jose Alvalade Stadyumu'nda yapılacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Yardımcı hakemler Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland olurken, dördüncü hakem Sigurd Kringstad olacak. VAR görevini Almanya'dan Christian Dingert, AVAR görevini ise Belçika'dan Bram Van Driessche üstlenecek.

galatasaray'ın turnuva geçmişi ve rakamlar:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyona 10 kez eleme turundan geçerek, 9 kez de doğrudan katıldı. Kulüp, Devler Ligi'nin 36 takımlı lig formatında ikinci kez yer alıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool'a elenen takım, bu sezona yeni hedeflerle hazırlanıyor.

Genel Avrupa kupaları sayılarında Galatasaray bugüne kadar 340 maç oynadı; bu karşılaşmalardan 121 galibiyet, 129 mağlubiyet ve 90 beraberlik çıktı. Cimbom, bu müsabakalarda rakip fileleri 468 kez havalandırırken, kalesinde 518 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla kayıtlarda ise Galatasaray 134 maça çıktı, bu maçların 34ünü kazandı, 68ini kaybetti ve 32si berabere sonuçlandı. Aslanlar bu mücadelelerde 139 gol attı, 230 gol yedi.

european teknik detaylar ve rakip performansı:

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray teknik patronu olarak Avrupa kupalarında toplam 38 maça imza attı; bu maçlarda 15 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 9 beraberlik kaydetti. Buruk'un Şampiyonlar Ligi grup ve eleme maçlarında 26, Avrupa Ligi'nde 12 karşılaşması bulunuyor.

Cimbom, Portekiz takımlarıyla daha önce 9 kez karşılaştı; bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Portekiz tarafında ise Sporting, Türkiye'den Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Başakşehir ile toplam 10 resmi maç oynadı; Sporting bu eşleşmelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

kadro, sakatlıklar ve son dönemin formu:

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta yenilmedi; 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Ligde son olarak deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiler.

Sporting maçı öncesinde Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayabilir. Yeni transferlerden Portekizli Rafael Leao, görev verilmesi halinde eski kulübü Sporting'e karşı forma giyecek; Leao Sporting altyapısından yetişti, 2018'de Lille'e transfer oldu ve daha sonra Milan'da oynadı. Bir diğer yeni transfer Fransız El Chadaille Bitshiabu ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez sahaya çıkacak.

Sporting, Portekiz Ligi'nde geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip son lig maçında Nacional'i 2-0 yendi ve teknik direktör Rui Borges yönetiminde mücadele ediyor.

Yarınki randevuda hem Galatasaray için Avrupa deneyimini ve kadro alternatiflerini test etme, hem de Sporting için iç lig performansını devler sahnesine yansıtma fırsatı olacak.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA PORTEKİZ TAKIMI SPORTİNG İLE KARŞILAŞACAK.