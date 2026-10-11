Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Kedi Mahan köyünde yılanı oyun arkadaşı gibi gördü

Bilecik'in Vezirhan beldesi Mahan Köyü'nde kaydedilen görüntülerde bir kedi, yılanı ağzına alıp patisiyle oynayarak ilginç anlar yaşattı, kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kedi Mahan köyünde yılanı oyun arkadaşı gibi gördü

Kedi Mahan köyünde yılanı oyun arkadaşı gibi gördü

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde çekilen görüntülerde sıra dışı bir karşılaşma kayda geçti. Bir kedinin yerdeki yılanla kurduğu etkileşim, hem hareketleri hem de sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

Görüntülerde kedi önce yılanı patisiyle kontrol ediyor, ardından yılanı ağzına alarak kaldırıyor. Yılandan uzaklaşmak yerine peşinden giden kedi, zaman zaman onu kovalıyor, zaman zaman da yeniden üzerine hamle yapıyor. Bu döngü birkaç kez tekrarlanıyor ve sahneler saniye saniye kameraya yansıyor.

O anlar nasıl kaydedildi:

Sahne köyde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta kedinin yılanla ilk teması, sonraki takipleri ve hamleleri açıkça görülebiliyor; görüntüler olayın yerel halk tarafından canlı izlendiğini ve kayda alındığını ortaya koyuyor.

Kedinin davranışı nasıl değerlendirildi:

Görüntüler, kedinin davranışının bir yandan merak ve oyun dürtüsünü, diğer yandan av/refleks unsurlarını barındırdığını düşündürüyor. Ancak kayıtlarda yılanın sağlık durumu veya saldırı gibi net bir sonuç görünmüyor; yılanın durumu hakkında görüntülerden öteye giden kesin bir tespit yapmak mümkün değil.

Kedi fare ile oynar gibi yılanla oynadı

Kedi fare ile oynar gibi yılanla oynadı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniye’de 54 yıl önce başladığı yorgan geleneğini sürdüren usta endişeli
images

Kilis'te 703 yıllık vakıf geleneği hükümlülere tatlı ikramıyla yaşatıldı
images

Alpu kaymakamı şeker pancarı hasadına katıldı, çiftçilere bereket diledi
images

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaniye’de 54 yıl önce başladığı yorgan geleneğini sürdüren usta endişeli

Kilis'te 703 yıllık vakıf geleneği hükümlülere tatlı ikramıyla yaşatıldı

Alpu kaymakamı şeker pancarı hasadına katıldı, çiftçilere bereket diledi

Solhanlı öğrenciler Hasankeyf'te Mezopotamya'nın izlerini sürdü

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Büyükorhan'da orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti