Kedi Mahan köyünde yılanı oyun arkadaşı gibi gördü

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde çekilen görüntülerde sıra dışı bir karşılaşma kayda geçti. Bir kedinin yerdeki yılanla kurduğu etkileşim, hem hareketleri hem de sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

Görüntülerde kedi önce yılanı patisiyle kontrol ediyor, ardından yılanı ağzına alarak kaldırıyor. Yılandan uzaklaşmak yerine peşinden giden kedi, zaman zaman onu kovalıyor, zaman zaman da yeniden üzerine hamle yapıyor. Bu döngü birkaç kez tekrarlanıyor ve sahneler saniye saniye kameraya yansıyor.

O anlar nasıl kaydedildi:

Sahne köyde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta kedinin yılanla ilk teması, sonraki takipleri ve hamleleri açıkça görülebiliyor; görüntüler olayın yerel halk tarafından canlı izlendiğini ve kayda alındığını ortaya koyuyor.

Kedinin davranışı nasıl değerlendirildi:

Görüntüler, kedinin davranışının bir yandan merak ve oyun dürtüsünü, diğer yandan av/refleks unsurlarını barındırdığını düşündürüyor. Ancak kayıtlarda yılanın sağlık durumu veya saldırı gibi net bir sonuç görünmüyor; yılanın durumu hakkında görüntülerden öteye giden kesin bir tespit yapmak mümkün değil.

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