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Kefken'de çatı yangını tek katlı evi kullanılamaz bıraktı

Alaplı'nın Kefken köyünde Metin Yüksel’e ait tek katlı evin çatı bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kefken'de çatı yangını tek katlı evi kullanılamaz bıraktı

olayın detayları

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde, Metin Yüksel’e ait tek katlı bir evin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye haber verilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

müdahale ve hasar tespiti:

İhbar üzerine sevk edilen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere hızlıca müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü; ancak çatıda ve üst yapıda büyük çapta hasar oluştu. Yapılan ön tespitlere göre ev, kullanım açısından ciddi derecede zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili teknik ekiplerin ve ilgili birimlerin çalışmaları sürerken, ev sahibine ait diğer ayrıntılar için resmi açıklama bekleniyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI KEFKEN KÖYÜNDE TEK KATLI BİR EVİN ÇATI...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI KEFKEN KÖYÜNDE TEK KATLI BİR EVİN ÇATI BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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