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Gece yarısı Çanakkale girişinde kaza: iki genç yaşamını yitirdi

Çanakkale girişinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, 17 TC 009 plakalı otomobilin çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:05

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 05:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı Çanakkale girişinde kaza: iki genç yaşamını yitirdi

Çanakkale'de gece yarısı feci trafik kazası

Saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana gelen kazada, Lapseki yönünden Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç yönetimindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolünü kaybetti. Araç, orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savrulup metrelerce sürüklendi ve ağır hasar aldı; araç adeta paramparça oldu.

Kaza anı ve oluşan hasar:

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrıldı ve olay yerinde büyük bir yıkım oluştu. Kazayı gören sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın meydana geldiği alanda araçtan kopan parçalar ve savrulma izleri, kaza incelemesi için önemli bulgular oluşturdu.

Müdahale, inceleme ve cenaze işlemleri:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi; ancak sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gençlerin cansız bedenleri cenaze aracıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; savcılık tarafından yürütülen incelemeler kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar dahilinde sürüyor.

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL PARAMPARÇA OLURKEN, İKİ GENÇ İSE HAYATINI...

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL PARAMPARÇA OLURKEN, İKİ GENÇ İSE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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