Kaymakam Erkan Atam muhtarlarla köy sorunlarını masaya yatırdı

Toplantı gündemi:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında düzenlenen toplantıya köy muhtarları katıldı. Toplantıda köylerin mevcut durumu, ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Öne çıkan konular:

Görüşmelerde özellikle köylerin ihtiyaçları, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri masaya yatırıldı. Muhtarlar, sahadan gelen talepleri ve devam eden işlerle ilgili gözlemlerini aktardı.

Kaymakamın değerlendirmeleri:

Kaymakam Atam, muhtarların ilettiği çözüm bekleyen konular hakkında ilgili kurumlarla birlikte değerlendirmelerde bulundu ve öncelikli konuların takip edileceğini belirtti.

İş birliği ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda, ilçenin gelişimi ile köylerdeki ihtiyaçların karşılanmasında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Hisarcık'taki bu değerlendirme toplantısının, yerel ihtiyaçların tespiti ve çözüm sürecinin hızlandırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

HİSARCIK’TA KÖY MUHTARLARIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI