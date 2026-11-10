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Kellah gölü 12 yıl sonra doldu, kuruyan yatağı bu kez karabataklara ev oldu

Sivas Ulaş'taki Kellah Gölü, yoğun yağışlarla 12 yıl sonra ilk kez bu kadar doldu; tuzlu su tarımda kullanılmıyor, karabataklara ev sahipliği yapıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kellah gölü 12 yıl sonra doldu, kuruyan yatağı bu kez karabataklara ev oldu

Kellah Gölü'nde son durum:

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda tamamen kurumuş bir görünüm sergilerken bu yıl yağışlarla yeniden su tuttu. Normalde ilkbaharda dolup yaz aylarında geriye tuz tabakası bırakan göl, bu yıl yaz boyunca kurumadı ve su seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

mevsimsel döngü ve doluluk eğilimi:

Gölün yıllık döngüsünde önceki dönemlerde yaz aylarında belirgin bir kuruma olurken, bu yılki yağışlar sonucu göl sürekli su bulundurdu. 2014 yılına kadar bünyesinden su eksiltmeyen göl, açıklamalara göre 12 yıl sonra ilk kez bu kadar doldu.

canlı yaşamı ve kullanım sınırlamaları:

Artan suya bağlı olarak gölde karabataklar yaşamaya başladı; bölgenin son hali havadan görüntülendi. Gölün tuzluluk oranı nedeniyle tarımsal sulamada kullanılmadığı ifade ediliyor, bu yüzden doldurma durumu koruma ve kuş gözlem açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer ve bölge sakinleri, Ulaş ilçesi yakınındaki Kellah Gölü'nün bu yılki doluluğunu yakından takip ediyor. Geçmişte tamamen kurumaya kadar giden gölün yeniden su bulundurması, bölgenin mevsimsel su dengesindeki değişimlere işaret ediyor.

BU YIL YOĞUN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE YENİDEN SU TUTAN KELLAH GÖLÜ, YAZ AYLARINDA KURUMADI.

BU YIL YOĞUN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE YENİDEN SU TUTAN KELLAH GÖLÜ, YAZ AYLARINDA KURUMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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