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Esenler Belediyesi COP31'te dirençli şehir çözümlerini tanıttı

Esenler Belediyesi, COP31'te sürdürülebilir şehircilik, sıfır atık ve döngüsel ekonomi projelerini uluslararası platformda tanıtarak yerel çözümler sundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Esenler Belediyesi COP31'te dirençli şehir çözümlerini tanıttı

Esenler Belediyesi COP31'te projelerini paylaştı:

Esenler Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'te standıyla yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen konferansta belediye, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünü vurguladı ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Konferansta odaklanan başlıklar:

Yeşil Bölge G2 Blok'ta bulunan Dirençli Şehirler alanında yer alan Esenler Belediyesi, iklim krizine yönelik genç çözümler, karbon ayak izi hesaplama, sıfır atık mahallesi infografik gösterimleri ve yerel bilgi paylaşımlarını içeren bir program sundu. Döngüsel ekonomi, sürdürülebilir sanayi sistemleri, iklim hareketliliği, kentsel dayanıklılık, afet yönetimi, mekânsal adalet, döngüsel su yönetimi ve iklim adaptasyonu gibi başlıklar uzman isimlerle ele alındı.

Uygulamalar ve atölye çalışmaları:

Belediye standında düzenlenecek söyleşi, atölye ve proje tanıtımlarıyla yerel uygulamalar katılımcılara anlatılacak. Programda özellikle Atıksız Mutfak Projesi, Atıksız Sanat Atölyesi, Sıfır Atık çalışmaları ve Esenler’de Afete Dayanıklı Döngüsel Konut Konsepti gibi pilot uygulamalar ön plana çıkıyor.

Geri dönüşümün somut sonuçları:

Esenler Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık alanındaki uygulamalarının sonuçlarını COP31'te paylaşıyor. Belediye verilerine göre ESMATİK ve Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktaları aracılığıyla 1 milyon 861 bin 374 ağacın kurtarılmasına, 600 milyon 60 bin 326 kWh enerji tasarrufuna ve 464 milyar litre içme suyunun korunmasına katkı sağlandı.

Aynı çalışmalarda toplam 161 bin 201 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı, geri dönüştürülen malzemelerden 8,5 milyon defter üretildiği ve sistemlerin sağladığı ekonomik katkının 20 milyon 538 bin TL'yi aştığı bildirildi. Bu veriler, yerel uygulamaların çevresel ve ekonomik faydalarını somut biçimde ortaya koyuyor.

Yerel yönetimlerin rolüne vurgu:

Esenler Belediyesi'nin COP31'teki hedefi, uygulama örneklerini paylaşarak diğer yerel yönetimler ve paydaşlarla deneyim alışverişi yapmak ve ortak çözümler geliştirilmesini teşvik etmek. Stand ve etkinlikler; iyi uygulamaların yaygınlaşması, ölçeklenmesi ve iklim eylemlerinin yerelde güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Konferans boyunca belediyenin projeleri, uygulama sonuçları ve atölye çıktıları ziyaretçilerle paylaşılacak; böylece sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik somut adımların nasıl uygulandığı gösterilecek.

ESENLER BELEDİYESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’DE STANDIYLA YERİNİ...

ESENLER BELEDİYESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI COP31’DE STANDIYLA YERİNİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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