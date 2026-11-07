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Keltepe beyaza büründü, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı

Keltepe Kayak Merkezi'nde süren kar yağışıyla, kent merkezine yaklaşık 23 km uzaklıktaki yüksek alanlarda kar kalınlığı yer yer 30 cm'e yaklaştı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Keltepe beyaza büründü, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı

Keltepe'de kar yağışı etkisini sürdürdü:

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki tesis ve çevresi, yağışın ardından kış görünümünü aldı.

kar kalınlığı ölçümleri:

Kayak merkezinde yapılan ölçümlere göre, alt kesimlerde kar kalınlığı günlük değerlere göre yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, üst kesimlerde bu değer yer yer 30 santimetreye yaklaştı.

Hava sıcaklıkları bölgede sıfırın altında seyrediyor ve kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor; bu durum merkezdeki kar örtüsünün korunmasına katkı sağlıyor.

KARABÜK’ÜN 2 BİN RAKIMLI KELTEPE KAYAK MERKEZİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR...

KARABÜK’ÜN 2 BİN RAKIMLI KELTEPE KAYAK MERKEZİ’NDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAR KALINLIĞI YER YER 30 SANTİMETREYE YAKLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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