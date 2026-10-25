Karakuş tümülüsü'nde Kahta'nın mutfağı ve kültürü buluştu

Karakuş tümülüsü'nde festival atmosferi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen KAHTAFEST, tarih, kültür ve gastronomiyi aynı sahnede buluşturdu. Etkinliğe Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve yöresel sunumlar:

Program boyunca Kahta'nın yöresel yemekleri sergilendi; bölgenin özgün tarifleri, pişirme teknikleri ve malzeme kullanımları ziyaretçilerle paylaşıldı. Festivalde sahne alan halk oyunları ekibi, Cendere İncileri ve davul şov ekibi, kültürel mirası canlı performanslarla tanıttı. Katılımcı ilgisi, etkinliğin geleneksel mutfak kültürünü ön plana çıkardığını gösterdi.

coğrafi işaretli yarışma ve turizm vurgusu:

Etkinlik kapsamında düzenlenen Coğrafi İşaretli Yemek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Vali Abdullah Küçük, Milletvekili İshak Şan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Vali Küçük, bölgenin tarihi ve kültürel birikiminin korunmasının önemine değinerek, 'Kahta’nın tarihî mirası ve zengin mutfak kültürüyle gastronomi turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir' ifadesini kullandı ve geleneksel yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

KAHTAFEST, yerel lezzetlerin ve kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmayı, bölgenin gastronomi turizmi potansiyelini tanıtmayı amaçlıyor. Festivalin, hem üreticilere hem de yerel kültürün korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ’NDE DÜZENLENEN KAHTAFEST YEMEK FESTİVALİ, TARİH, KÜLTÜR VE GASTRONOMİYİ BİR ARAYA GETİRDİ.