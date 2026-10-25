Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Karakuş tümülüsü'nde Kahta'nın mutfağı ve kültürü buluştu

Karakuş Tümülüsü'nde düzenlenen KAHTAFEST'te Kahta'nın coğrafi işaretli yemekleri, halk oyunları ve yarışmalarla tanıtıldı; gastronomi turizmi vurgulandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karakuş tümülüsü'nde Kahta'nın mutfağı ve kültürü buluştu

Karakuş tümülüsü'nde festival atmosferi:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Karakuş Tümülüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen KAHTAFEST, tarih, kültür ve gastronomiyi aynı sahnede buluşturdu. Etkinliğe Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

gösteriler ve yöresel sunumlar:

Program boyunca Kahta'nın yöresel yemekleri sergilendi; bölgenin özgün tarifleri, pişirme teknikleri ve malzeme kullanımları ziyaretçilerle paylaşıldı. Festivalde sahne alan halk oyunları ekibi, Cendere İncileri ve davul şov ekibi, kültürel mirası canlı performanslarla tanıttı. Katılımcı ilgisi, etkinliğin geleneksel mutfak kültürünü ön plana çıkardığını gösterdi.

coğrafi işaretli yarışma ve turizm vurgusu:

Etkinlik kapsamında düzenlenen Coğrafi İşaretli Yemek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Vali Abdullah Küçük, Milletvekili İshak Şan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Vali Küçük, bölgenin tarihi ve kültürel birikiminin korunmasının önemine değinerek, 'Kahta’nın tarihî mirası ve zengin mutfak kültürüyle gastronomi turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir' ifadesini kullandı ve geleneksel yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

KAHTAFEST, yerel lezzetlerin ve kültürel değerlerin görünürlüğünü artırmayı, bölgenin gastronomi turizmi potansiyelini tanıtmayı amaçlıyor. Festivalin, hem üreticilere hem de yerel kültürün korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ’NDE DÜZENLENEN KAHTAFEST YEMEK FESTİVALİ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE BULUNAN KARAKUŞ TÜMÜLÜSÜ’NDE DÜZENLENEN KAHTAFEST YEMEK FESTİVALİ, TARİH, KÜLTÜR VE GASTRONOMİYİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Son görev: istihbarat albay Sayit Gökgöz uğurlandı
images

İstanbul boğazı uluslararası düğünlere ev sahipliği yapıyor
images

Sınav telaşıyla tezgaha not bırakıp KPSS'ye giden simitçinin hikâyesi
images

Polis kimliğini unutan adayı yurda götürüp KPSS'ye yetiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı