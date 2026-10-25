Şehzadeler'in aşevinden 500 kişiye hafta içi sıcak yemek desteği

hazırlık ve teslimat:

Şehzadeler Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek hizmetini belediyeye ait aşevinde sürdürüyor. Yemekler tecrübeli ustalar tarafından titizlikle hazırlanıyor; daha sonra kaplara konularak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere teslim ediliyor.

kapsam ve sıklık:

Belediyenin yürüttüğü program kapsamında, önceden tespit edilen yaklaşık 500 kişi hafta içi her gün günde 1 öğün sıcak yemekle destekleniyor. Hizmet, ilçe sınırları içinde düzenli dağıtımla ihtiyaç sahiplerinin günlük beslenmesine katkı sağlıyor.

etkinlik ve toplumsal katkı:

Aşevinin çalışması sadece evlere yemek götürmekle sınırlı değil. Şehzadeler Belediyesi’nin Gençlik Evi’ndeki kütüphaneden yararlanan öğrencilerin çorbaları ile kandil ve aşure günü gibi etkinliklerde ikram edilen aşureler de aynı aşevinde hazırlanıyor. Bu uygulama, hem düzenli yardım hem de toplumsal etkinliklerin desteklenmesini mümkün kılıyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, sosyal belediyeciliği 'olmazsa olmaz' olarak gördüklerini vurgulayarak, "Halkımızın derdiyle dertlenmeye, onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi her yurttaşımıza ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Aşevimiz de bu doğrultuda haftanın 5 günü sıcak yemekleri ihtiyacı olan yurttaşlarımıza ulaştırıyor." dedi.

Belediyenin programı, ihtiyaç sahibi yurttaşlara düzenli ve güvenli bir şekilde erişmeyi hedefliyor; aşevinin yerel düzeyde sürdürülen sosyal yardım ağındaki rolü bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, İLÇEDE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK HİZMETİ SUNUYOR. BELEDİYESİNİN AŞEVİNDE HAZIRLANAN YEMEKLER, HAFTANIN 5 GÜNÜ BİR ÖĞÜN OLMAK ÜZERE EVLERE ULAŞTIRILIYOR.